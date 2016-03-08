به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، ولی درهمی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که در اصفهان برگزار شد، در رده فرنگی بیژن میرزایی در وزن ۷۱ کیلوگرم و محمدرضا پاریاب در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا و در رده آزاد، فرهاد جلالی در وزن ۵۷ کیلوگرم و سیدحسن میرحسینی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

وی افزود: همچنین امین کارگریان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مقام چهارم و سیدعلی میرطالبی و جواد تاج‌آبادی در وزن‌های ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم به مقام پنجم دست یافتند.

درهمی عنوان کرد: در این مسابقات، ۷۵ ورزشکار از ۱۱ دانشگاه منطقه ۷ کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، اصفهان، هنر اصفهان، شهرضا، کاشان، مرکزی، یزد، چهارمحال، اراک، شهرکرد و قم حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه تیم کشتی دانشگاه یزد در پنج وزن (۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم) در رده آزاد و در دو وزن ۷۱ و ۱۳۰ کیلوگرم در رده فرنگی شرکت کرده بود، افزود: در این مسابقات ولی‌الله میرحسینی به عنوان سرپرست تیم، منصور ملک زاده به عنوان ‌مربی تیم کشتی آزاد و ولی درهمی به عنوان مربی کشتی فرنگی تیم دانشگاه یزد حضور داشتند.

درهمی با انتقاد از سطح داوری و برگزاری مسابقات گفت: متاسفانه در این دوره از مسابقات امکانات برگزاری و سطح داوری بسیار پایین بود.