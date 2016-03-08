روز طلایی ایران با کسب ۴ نشان طلا / کسب ۱۱ مدال تا پایان رقابتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، مرضیه صدقی در پرتاب نیزه اولین مدال آور کاروان در روز دوم بود و به نشان طلای پرتاب وزنه دست یافت. پس از او آرش خسروی نشان نقره دو ۴۰۰ متر را بر گردن آویخت و مریم سلطانی و فائزه کرمانی، دو نماینده ایران در رقابتهای پرتاب نیزه به ترتیب طلا و نقره گرفتند.

احمد اجاقلو نیز در فینال رقابتهای دوی ۲۰۰متر به نشان طلا دست یافت، حامد امیری در پرتاب نیزه طلایی شد و نشان نقره همین ماده به عبدالرضا جوکار رسید.

حمید اسلامی در رقابتهای دو ۵ هزار متر به نشان نقره دست یافت و رمضانعلی دولابی، آخرین نماینده کاروان ایران در رقابتهای روز دوم با رکورد ۳۹ متر و ۶۴ سانتی متر به عنوان چهارم بسنده کرد.

بدین ترتیب پرونده رقابتهای روز دوم برای کاروان ایران با کسب ۴ نشان طلا و ۴ نشان نقره بسته شد.

با احتساب سه نشان روز اول (دو نشان طلا و یک نشان برنز) ، کاروان ایران در مجموع موفق به کسب ۱۱ نشان (۶طلا، ۴نقره و یک برنز) شده است.

تیم ملی دو و میدانی کشورمان با ۲۹ ورزشکار (۲۳ مرد و ۶ زن) در رقابتهای قهرمانی دو و میدانی آسیا و اقیانوسیه حضور یافته است. این مسابقات از ۱۷ تا ۲۲ اسفند ماه با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۲۴ کشور به میزبانی کشور امارات برپاست.