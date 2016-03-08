تعطیلی بازار گُل مسکو به دلیل شایعه بمبگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پلیس مسکو روز سه شنبه مصادف با روز جهانی زنان در این کشور، حدود ۲۰۰۰ تن از مردمی که برای خرید، به بازار گُل مسکو واقع در جنوب این شهر مراجعه کرده بودند را از این بازار بیرون راند.

مقامات پلیس علت این کار خود را دریافت تماس تلفنی از فردی ناشناس عنوان کرده اند که در گزارشی دروغ، خبر از کار گذاشتن بمب در بازار داده بود.

بنا به گفته پلیس مسکو، سگ های پلیس همه بازار را پس از تخلیه کامل گشته اند اما نتوانستند چیزی پیدا کنند.

مقامات پلیس می گویند فرد مزاحم، در صورت دستگیر شدن دست کم به تحمل سه سال حبس محکوم خواهد شد.