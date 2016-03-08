  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۱۹

تعطیلی بازار گُل مسکو به دلیل شایعه بمبگذاری

تعطیلی بازار گُل مسکو به دلیل شایعه بمبگذاری

پلیس مسکو در پی دریافت گزارشی تلفنی از سوی یک فرد ناشناس مبنی بر کار گذاشته شدن بمب در بازار گُل مسکو، اقدام به تخلیه کامل این بازار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پلیس مسکو روز سه شنبه مصادف با روز جهانی زنان در این کشور، حدود ۲۰۰۰ تن از مردمی که برای خرید، به بازار گُل مسکو واقع در جنوب این شهر مراجعه کرده بودند را از این بازار بیرون راند.

مقامات پلیس علت این کار خود را دریافت تماس تلفنی از فردی ناشناس  عنوان کرده اند که در گزارشی دروغ، خبر از کار گذاشتن  بمب در بازار داده بود.

بنا به گفته پلیس مسکو، سگ های پلیس همه بازار را پس از تخلیه کامل گشته اند اما نتوانستند چیزی پیدا کنند.

مقامات پلیس می گویند فرد مزاحم، در صورت دستگیر شدن دست کم به تحمل سه سال حبس محکوم خواهد شد.

کد مطلب 3576245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها