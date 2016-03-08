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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۱۰

مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

دو پروژه ورزشی شهرستان گچساران ۲۸ اسفندماه به بهره برداری می رسد

دو پروژه ورزشی شهرستان گچساران ۲۸ اسفندماه به بهره برداری می رسد

یاسوج - مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو پروژه ورزشی شهرستان گچساران ۲۸ اسفندبه بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش ایزدپور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه شهید بشارت گچساران و چمن مصنوعی خیرآباد گچساران دو پروژه ای هستند که تکمیل شده و تا چند روز آینده افتتاح می شوند.

وی با بیان اینکه این دو پروژه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و نماینده مردم شهرستانهای باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: در سال گذشته ساخت مجموعه ورزشی شهید بشارت گچساران پس از توقفی چند ساله با تامین اعتباری به مبلغ ۱۵میلیارد ریال از سر گرفته شد.

ایزدپور افزود: احداث چمن مصنوعی فوتبال، محوطه سازی، سردرب، تاسیسات برقی و مکانیکی مجموعه شروع شده و چمن آن به بهره برداری خواهد رسید.

وی مساحت  چمن فوتبال این مجموعه ورزشی را هشت هزار و۸۱۴ متر مربع عنوان کرد و افزود: این مجموعه از محل اعتبارات خاص وزارت نفت ساخته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: چمن مصنوعی مجموعه خیر آباد گچساران نیز با مساحت یک‌هزار و ۵۸ متر مربع آماده بهره برداری است.

ایزدپور افزود: در این مجموعه ورزشی زمین والیبال ساحلی با مساحت ۴۶۸ متر مربع و زمین بازیهای روستایی با مساحت ۳۱۵ متر مربع با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات خاص وزارت نفت ساخته شده است.

کد مطلب 3576247

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