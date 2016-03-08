به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اجرای نوزدهمین طرح «هر هفته با چند افتتاح» که در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح خانه تکانی در شهر اصفهان با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در جمعه هفته جاری در اصفهان کلید می‌خورد، اظهار داشت: این امر در حاشیه‌های شهر اصفهان با جدیت بشتری انجام خواهد شد که ساماندهی ورودی‌های شهر اصفهان را به لحاظ زیبایی به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین از بهره‌برداری از آکواریوم بزرگ اصفهان در پارک ناژوان در هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار اصفهان اجرای طرح موتورسیکلت‌های برقی و اجرای رینگ چهارم ترافیکی را از اقدامات در دستور کار شهرداری اصفهان برای کاهش آلاینده‌ها در شهر اصفهان دانست و افزود: باید توجه داشته باشیم که موضوعات مطرح شده از سوی مسئولان شهرداری شعاری نیست و تا حد امکان به مرحله اجرا در‌می‌آید.

وی همچنین به اجرای طرح‌های زیباسازی در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در راستای از بین بردن چهره زمخت شهر اصفهان تاثیر بسزایی دارد.

جمالی‌نژاد همچنین از تمهیدات اندیشیده شده در خصوص استقبال از مسافران نوروزی در شهر اصفهان خبر داد و افزود: در این برنامه‌‌ریزی اولویت اسکان با هتل‌ها و مهمانسراها بوده است و در صورت نبود فضا کمپ‌های گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تحول در برنامه های فرهنگی یکی از رویکردهای اصلی شهرداری در سال آینده اعلام کرد و افزود: از این رو احداث پردیس‌های فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است و اولین آن در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان راه اندازی می‌شود.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سال آینده برنامه‌های فرهنگی به دل محلات ورود پیدا می‌کند و مشارکت شهروندان افزایش خواهد یافت، ادامه داد: همچنین طرح جامع زیباسازی شهری در سال آینده تدوین خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های بهره برداری شده در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: خیابان بهشت به طول ۵۵۰ متر و عرض ۳۶ متر واقع در خیابان شهید اشرفی اصفهانی با هزينه‌اي بالغ بر ۷۸ ميليارد ريال و خیابان حکمت واقع در ضلع شرقی بوستان درخشان با صرف هزينه‌اي بالغ بر ۲۰ ميليارد ریال از جمله پروژه‌هایی است که در منطقه ۱۱ به بهره برداری رسید.

شهردار اصفهان اضافه کرد: احداث پل مکانیزه عابر پیاده در خیابان شهید اشرفی اصفهانی به طول ۳۶ متر با هزينه‌اي بالغ بر ۱۲ ميليارد ريال، سه پارکینگ مشارکتی با مساحت ۲هزار متر مربع و هزینه یک میلیارد ریالی در خیابان ابوذر و پیاده‌روسازی خیابان‌های امام رضا (ع)، شهیدان غربی و شهید اشرفی اصفهانی با هزینه‌ای بالغ بر چهار میلیارد ریال نیز از دیگر طرح های این منطقه بوده است.

وی همچنین به کمبود سرانه ورزشی و فرهنگی در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: از مطالبات شهروندان رساندن سرانه ورزشی شهروندان به حد استاندارد است که بر این اساس پیش بینی می شود تعداد زمین‌های ورزشی روباز در این منطقه افزایش یابد تا سرانه ورزشی در کوتاهترین زمان به استانداردها نزدیک شود.