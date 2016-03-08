به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، یوسف شاه حسینی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح است:

«جناب آقای شاه حسینی

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم کرمانشاه به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب می‌شوید.

امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره مندی از استعدادها و توانمندی های نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

توفیق روزافزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم».

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

شایان ذکر است، یوسف شاه حسینی از آبان ماه سالجاری در سمت سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه مشغول به خدمت بوده است.