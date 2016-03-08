آثار کاریکاتوریست شیرازی نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برنامه های خبرنگار در زوم سه شنبه در این نشست با تاکید بر اینکه این جلسات، مراسم تقدیرو تجلیل نیست، افزود: در این جلسات همواره آثار خبرنگاران و فعالان رسانه مورد نقد و بررسی تخصصی قرار می گیرد و به هیچ وجه به دنبال تجلیل از شخصی نیستیم و همکاران رسانه ای نباید این نشست را با جلسات تجلیل اشتباه بگیرند.

وی با اشاره به اینکه احمدرضا سهرابی تاکنون بالغ بر 20 جایزه ملی و بین المللی در حوزه کاریکاتور دریافت کرده، افزود: هر وقت در عرصه روزنامه نگاری کلام باز می ایستید این تصویر است که حرف می زد و ارتباط برقرار می کند.

دبیر اجرایی نشستهای خبرنگار در زوم با اشاره به سوادبصری مردم نیز گفت: سواد بصری افکار عمومی ضعیف است و باید این سواد را افزایش داد.

صدری عنوان کرد: با گسترش شبکه های اجتماعی، دنیا به سمت تصویر می رود، کوتاه گویی و خلاصه گویی این روزها خیلی بیشتر از دیگر محصولات رسانه ای در شبکه های اجتماعی به چشم می آید.

در ادامه نشست مسعود عباسی گرافیست به نقد تخصصی آثار سهرابی پرداخت و گفت: برای نقد آثار احمدرضا سهرابی حدود 100 اثر وی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت و در وهله اول یک نوع تقسیم بندی موضوعی انجام شد.

وی با اشاره با اینکه ابتدا سعی کردیم یک نوع تقسیم بندی جغرافیایی نسبت به موضوعاتی که سهرابی در آثارش به آن پرداخته صورت گیرد، افزود: 55 درصد آثار مورد بررسی مربوط به ایران، 25 درصد مربوط به جهان و 20 درصد مربوط به شیراز و استان فارس بودند.

این گرافیست بیان کرد: در تقسیم بندی دیگر 25 درصد کارهای ایشان به مباحث سیاسی، 25 درصد اجتماعی و 15 درصد نیز به مباحث محیط زیستی اختصاص یافته است.

در ادامه نشست بنیامین آل علی گرافیست و عکاس شیرازی به بررسی آثار سهرابی پرداخت و گفت: در کارهای سهرابی خیلی کلی گویی دیده می شود در صورتیکه باید به جزئیات بیشتری پرداخته شود.

وی افزود: کاراکترهای سهرابی خودش نوعی کلی گویی دارد و این کلی گویی ممکن است کار را به تکرار بکشاند.

در ادامه نشست محسن معین عضو شورای شهر شیراز نیز به بیان خصوصیات اخلاقی سهرابی پرداخت و گفت: سهرابی همواره بسیار آرام و خوش اخلاق بوده و همیشه سلامت نفس داشته است.

وی بیان کرد: او در حین متانت، نقد منصفانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه وی باید تولید کاریکاتور را به عنوان یک فعالیت مستمر ادامه دهد، گفت: اینکه بعضی از مواقع در روزنامه عصر مردم کاریکاتورهای احمدرضا سهرابی دیده نمی شود یک ضعف است بلکه باید انتشار کاریکاتورهای وی به صورت مستمر و منظم در این روزنامه دنبال شود.

ابوالقاسم فقیری نویسنده پیشکسوت شیرازی نیز در این نشست به خصوصیات اخلاقی سهرابی پرداخت و گفت: در سیمای احمد رضا سهرابی یک مهربانی ویژه ای را می بینیم که قابل ستایش است.

وی بیان کرد: سهرابی هیچوقت ژست روشنفکری نمی گیرد و آنچه را که باید می بینند و همیشه هم به دنبال سوژه هایی می رود که مردم به آن مبتلا هستند.

در ادامه محمد عسلی مدیر مسئول روزنامه عصر مردم نیز بیان کرد: سهرابی علاوه بر اینکه دبیر سرویس این روزنامه هست، خبرنگار عصر مردم نیز هست و در کنار تمام این فعالیتها کاریکاتور هم می کشد.

وی گفت: او مجموعه ای از هنرهای مختلف روزنامه نگاری را در خودش دارد.

عسلی تاکید کرد: بنده سهرابی را در استان فارس نمی بینم بلکه وی اثبات کرده که جهانی و فراملی فکر می کند.

در ادامه نشست پویا محسنی روزنامه نگار شیرازی نیز با اعلام آمادگی نسبت به چاپ آثار سهرابی تاکید کرد: در جراید شیراز فقط عصر مردم و روزنامه افسانه ستونی دارند که مربوط به کاریکاتورهای تولیدی خودشان هست و سایر رسانه های شیراز اغلب به بازنشر کاریکاتور می پردازند.

وی همچنین بر لزوم ارائه آموزشهای ویژه در حوزه کاریکاکتور در شیراز نیز تاکید کرد.

محمدجواد شلتوک کار نیز ضمن برشمردن خصوصیات اخلاقی و حرفه ای سهرابی عنوان کرد: او یکی از چهره های با اخلاق روزنامه نگاری شیراز است که توانمندیهای شگرفی در حوزه تولید کاریکاتور دارد.

در ادامه مراسم سهرابی معاون مطبوعاتی ارشاد فارس نیز بیان کرد: سهرابی کاریکاتورهای ارزنده ای را تولید کرده است.

وی گفت: بنا داریم در سال آینده مجموعه آثار احمدرضا سهرابی را به چاپ برسانیم.

در ادامه نشست احمدرضا سهرابی با اشاره به اینکه طی این سالها جوایز زیادی را در عرصه های ملی، استانی و جهانی کسب کرده ام، بیان کرد: اما حضور من در نشست خبرنگار در زوم و بررسی آثارم بسیار مورد علاقه ام بوده و از این نشست بیشتر لذت بردم.

وی ضمن تجلیل از مدیرمسئول روزنامه عصرمردم گفت: روزنامه عصر مردم برای من طی این سالها یک دانشگاه بود و من خود را مدیون این روزنامه و مدیر مسئولش می دانم.

پایان بخش این نشست نیز سخنرانی کورش کمالی سروستانی مدیر مرکز اسناد فارس به عنوان متولی برگزاری نشستهای خبرنگار در زوم است که وی نیز گفت: کاریکاتور یک زبان جهانی است که به همین خاطر نیز به راحتی با سایر فرهنگها و مردم جهانی ارتباط برقرار می کند.

وی بیان کرد: تنوع موضوع کارهای سهرابی نشان دهنده قدرت این کاریکاتوریست است که با هر نگاه فکری موجود سعی کرده که تولیدات موثری داشته باشد.