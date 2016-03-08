نخستین شب شعر آئینی در دانشگاه حائری میبد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، در این محفل که با حضور جمع کثیری از علاقمندان و دوستداران شعر و ادب، شعرا و ادیبان بنام استانی از جمله استاد زکریا اخلاقی همراه بود، علی‌اکبر کریمی، مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در مورد جایگاه شعر در انتقال مفاهیم دینی و عرفانی و بیان زیبا، صریح و دقیق شخصیت و جایگاه ائمه طاهرین (ع) اظهار داشت: این برنامه افتتاحیه کانون شعر و ادب دانشگاه است که از فروردین‌ماه ۹۵ شاهد برگزاری سلسله نشست‌های ادبی و تداوم این قبیل برنامه‌ها خواهیم بود.

زکریا اخلاقی نیز در این مراسم، شعر آئینی را یکی از مهم‌ترین دسته‌های شعری عنوان کرد و افزود: یکی از بخش‌های شعر آئینی، شعر فاطمی است که از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری این جلسات عنوان کرد: تداوم این جلسات در دانشگاه و برگزاری سلسله جلسات آموزشی و تربیتی، گامی در مسیر ارتقاء جایگاه شعر و ادب است.

زکریا اخلاقی سپس شعری در وصف حضرت زهرا (س) قرائت کرد.

در این مراسم شاعرانه و عرفانی که با بازسازی گوشه‌ای از کوچه بنی‌هاشم و درب نیم‌سوخته خانه حضرت زهرا (س) همراه بود، شش دانشجو و شش میهمان شاعر استانی به قرائت اشعار و دلنوشته‌های خود پرداختند.

کانون شعر و ادب دانشگاه یکی از کانون‌های یازده‌گانه دانشگاه است که فعالیت رسمی و رسالت اساسی خود را با شب شعر فاطمی آغاز کرده و طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، سلسله کارگاه‌های آموزشی و نشست‌ها و مراسمات شاعرانه و عرفانی از فروردین ماه برگزار خواهد شد که علاقمندان برای شرکت در این برنامه‌ها می‌توانند برای ثبت‌نام و عضویت و همکاری با کانون شعر و ادب به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه کنند.