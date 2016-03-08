خیرین ۱۰ دستگاه دیالیز به بیمارستان امام(ره) اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا نیری در حاشیه راه اندازی و آغاز بکار دستگاه های دیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) که روز سه شنبه با حضور دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضا و هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت تهران و معاونین مجمع خیرین سلامت کشور برگزار شد، اظهار داشت: با مساعدت خیرین و تلاش مجمع خیرین سلامت کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ دستگاه دیالیز توسط خیرین سلامت به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران اهدا شد.

وی افزود: بیمارستان امام خمینی (ره) تهران یکی از مراکز درمانی بزرگ و مورد اعتماد بیماران کشور بوده که بیماران زیادی از اقصی نقاط کشور برای پیگیری مشکلات درمانی خود به این مرکز مراجعه می کنند.

مشاور وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه بودجه های بیمارستانی کفاف همه هزینه های این مرکز را نمی دهد بیان کرد: لازم است که خیرین سلامت برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستان امام خمینی (ره) پیشقدم شوند. نیری با اشاره به اینکه بیماران زیادی می توانند از خدمات این دستگاه های اهدایی استفاده کنند،گفت: ارزش ریالی این ۱۰ دستگاه دیالیز ۵۴۰ میلیون تومان است .

دبیرکل مجمع خیرین سلامت با بیان اینکه خیرین سلامت اقدامات مناسبی در راستای کمک به حوزه بهداشت و درمان انجام داده اند خاطرنشان کرد: مجمع خیرین سلامت در کنار دانشگاه علوم پزشکی و نیاز سنجی بخش بهداشت و درمان کمک های خیرین را برای این امر مهم هدایت می کند.

وی با تشکر از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجمع خیرین سلامت تهران ،گفت: این اقدامات در حوزه بهداشت و درمان قطعا آثار وبرکات فراوان دنیوی و اخروی برای خیرین محترم دارد.

مشاور وزیر بهداشت در پایان این مراسم با حضور در بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) با بیماران این بخش گفتگو از نزدیک در جریان روند درمانی و مشکلات این بیماران قرار و برای آنها از درگاه خداوند متعال طلب خیر و شفای عاجل نمود.