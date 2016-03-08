ائتلاف معارضان ریاض در صدد به شکست کشاندن مذاکرات صلح سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «صالح مسلم» رئیس حزب کُردهای دموکرات سوریه طی سخنانی اظهار داشت: گروه های معارض تحت حمایت عربستان در مسیر حل سیاسی بحران سوریه مشکل تراشی می کنند.

بر اساس این گزارش وی در همین راستا افزود: تلاش های سازمان ملل برای حل بحران سوریه با مشکلات بسیاری مواجه است.

صالح مسلم در ادامه با بیان اینکه موانع بسیاری بر سر راه مذاکرات سوریه قرار دارد، تصریح کرد: این موانع را گروه معارضان ریاض ایجاد می کنند و در صدد به شکست کشاندن حل سیاسی بحران سوریه از طریق به کارگیری سازوکارهای مختلف هستند.

گفتنی است پیش از این «خوله مطر» سخنگوی «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آغاز رسمی مذاکرات صلح این کشور در روز ۱۴ مارس (۲۴ اسفند ماه) خبر داد.