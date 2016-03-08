به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، بر خدمت رسانی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آن‌ها، از سوی جامعه و مسئولان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهید، مقام و جایگاه بسیار ارزشمندی در پیشگاه خدا دارد، افزود: شهدا کسانی هستند، که در راه دین شهید شدند و جان خود را فدای اسلام و ولایت کردند و بالا‌تر اینکه این دسته زنده وارد عالم برزخ می‌شوند و بیدارند.

استاد سطوح عالی حوزه گفت: در مقام و منزلت شهدا همین اندازه بس که از خدای متعال می‌خواهد کسانی که در دنیا در مسیر و ادامه راه آن‌ها در حال حرکت‌ هستند کمک کنند تا به شهدا برسند و این نشان از این حقیقت است که آن‌ها در عالم برزخ بیدار و از عالم آگاهی دارند.

وی افزود: بهترین خدمت رسانی به خانواده شهدا این است که فرزندان مستعد آن‌ها شناسایی و در قدم بعدی برای تحصیل در حوزه و دانشگاه حمایت شوند، این‌ها سرمایه کشورند چون بعضی از گروه‌ها که یکی شهداء هستند، مورد لطف و حمایت خدا قرار دارند از این رو مسئولان هم باید رفتارشان این گونه باشد.

آیت الله جوادی آملی گفت: اگر فرزندان مستعد آن‌ها حمایت شوند و به حوزه و دانشگاه بیایند چون مورد حمایت خدا و حضرت ولی عصر(ع) قرار دارند، فضای حوزه و دانشگاه را معطر می‌کنند؛ این طور نیست کسی که در راه خدا خون داد، تنها در قیامت به حساب او رسیدگی شود، بلکه در همین دنیا هم مورد حمایت است.

فرزندان شاهد شناسنامه دارند

وی ادامه داد: دلیل دیگر این حمایت این است که فرزندان شاهد شناسنامه دارند؛ پدران آنها با کمال اخلاص جان خود را در راه دین نثار کردند و صد درصد عمل آن‌ها از روی اخلاص بوده است.

این مفسر قرآن کریم گفت: در دوران دفاع مقدس که جوانان، عازم میدان نبرد می‌شدند و شهید می‌شدند بنیاد شهیدی نبود که به حمایت آن‌ها فکر کند، بلکه تنها به حفظ دین و اطاعت از ولی فقیه و خمینی کبیر و اسلام فکر می‌کردند.

وی گفت: اگر این استعدادهای درخشان فرزندان شاهد مورد حمایت قرار بگیرند تا وارد حوزه شوند کشور با وجود این افراد حفظ خواهد شد و در این سخن جای شکی نیست.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه انسان ابتدا می‌میرد بعد در عالم برزخ زنده می‌شود، ولی شهدا با حیات وارد عالم برزخ می‌شوند، گفت: به همین دلیل هر چه به این خانوده‌ها خدمت کنیم، دعای آن‌ها در حق ما مستجاب است چون شهید به فکر دیگران است.

وی تصریح کردد: امروز جامعه اسلامی این امنیت را مدیون شهدا و خانوده آن‌ها می‌داند و در حال حاضر همه می‌بینند که کشور از شرق گرفته تا غرب و جنوب در محاصره دشمن است، ولی با عنایت باریتعالی کشور در امنیت قرار دارد.