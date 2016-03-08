.به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پاسداشت استاد عباسعلی براتی‌پور در قالب بیست و دومین دوره از برنامه «شب شاعر» عصر روز هجدهم اسفند ماه با حضور جمعی از چهره های فرهنگ و ادبیات کشور در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد. در این مراسم، یاور همدانی شاعر، پاسداشت براتی پور را همانند پاسداشت ادب فارسی قلمداد کرد و گفت: شعر و شاعر فرزند زبان است. طبیعی است که هر دوره زبان خاص خود را می‌طلبد و براتی‌پور در آثارش به این مسئله توجه داشته است.

پس از او، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری خاطره ای از دیدارش با براتی‌پور تعریف کرد و گفت:‌ وقتی ۲۶ سال سن داشتم در جلسه شعر حوزه هنری شرکت کردم مدیریت آن جلسه را آقای براتی پور به عهده گرفته بود او از همه خواست که خودشان را معرفی کنند من هم با دو بیت خود را معرفی کردم این معرفی باب آشنایی من با استاد شد. ایشان قبل از اینکه شاعر باشند معلم هستند و این ویژگی در ایشان نمود زیادی دارد. ایشان در همه سالهای اخیر نسلی از شاعران را پرورش داده است او علاوه بر جایگاه ادبی و تعهد انقلابی معلم و پدر شاعران پس از انقلاب هم هست.

کامران پارسی‌نژاد نویسنده و منتقد داستان هم که حضورش در این برنامه را به واسطه دوستی با براتی پور در انجمن قلم اعلام کرد، گفت: شاعران و نویسندگان متعهد در حال تلاش برای بالندگی ادبیات متعهد هستند اما دیده نمی‌شوند و اغلب در لایه‌های زیرین باقی می‌مانند. اشعار براتی‌پور از شخصیت خودش دور نیست و جایی برای ظاهرسازی در اشعارش به چشم نمی‌آید و شخصیت شاعر در سروده‌هایش متجلی است.

کامران شرف‌شاهی نیز از نویسندگان کشور بیان کرد: براتی‌پور در چند دهه اخیر در حوزه های مختلفی مانند روزنامه‌نگاری،‌داوری، تدریس و تألیف فعالیت‌ کرده است.

او ادامه داد: بعد از درگذشت مرحوم اوستا در جلسات شعر حوزه هنری هرج و مرجی شد تعدادی از شاعران بی‌پروا به نقد شاعران جوان می‌پرداختند در چنین اوضاعی استاد براتی‌پور اداره جلسات شعر حوزه را به عهده گرفت و باعث شد آرامشی ایجاد شود.

رضا اسماعیلی شاعر و منتقد ادبی هم با بیان اینکه یکی از تهمت‌هایی که به شعر انقلاب اسلامی زده می‌شود مسئله بازگشت ادبی است تصریح کرد: این مسئله بیشتر از سوی مخالفان انقلاب دامن زده می‌شود و شعر انقلاب اسلامی را بازگشت ادبی دوم می‌نامیدند. درحالی که انقلاب اسلامی موجب تجدید حیات در همه زمینه‌ها شد.

وی افزود: در حوزه شعر هم شاعران انقلاب اسلامی با هوشمندی و درایت به سنت بازگشته اند اما آن را روزآمد کرده و سنت‌های گذشته را بازسازی کرده اند. آقای براتی‌پور هم از شاعران نسل اول انقلاب است که با سایر شاعران دیگر هسته اولیه شعر انقلاب را شکل دادند پس اگر شعر انقلاب را به یک شجره طیبه تشبیه کنیم می توانیم بگویم بیشتر شاعران هر کدامشان به بالندگی شعر انقلاب کمک کرده‌اند.

اسماعیلی معتقد است که شعر براتی‌پور کمتر دچار تلاطم‌های فرمی و زبانی شده است و بیشتر به آموزه‌های شعر سنتی توجه دارد. او با تاکید بر این موضوع ادامه داد: لهجه انتقادی در شعرای پس از انقلاب برجسته است در شعر براتی‌پور هم این اعتراضها دیده می‌شود.

عباسعلی براتی‌پور هم در این مراسم گفت:‌ هیچ وقت از تلاش فروگذار نکردم چه آن زمان که در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بودم و چه بعد از آن. همچنین هیچ وقت از آموختن و آموزش فروگذار نکرده‌ام و در طول ۲۶ سال اداره جلسات شعر حوزه هنری دوستان بسیاری پیدا کردم. ۲۱ سال صفحه ادبی روزنامه رسالت را به عهده داشتم و برای حمایت از شاعران جوان اشعارشان را در آن صفحه چاپ می‌کردم.

وی افزود: از دهه ۶۰ در قالب اردوهای دانش‌آموزی با آموزش و پرورش همکاری کردم در این اردوها به دانش‌آموزان شعر یاد می‌دادیم و امروز بسیاری از آن دانش‌آموزان معلم ادبیات شده‌اند من همیشه سعی کردم از امکانات استفاده کنم تا به پیشرفت ادبی کشور کمک کرده باشم.