مجرى برنامه هاى هفته نكوداشت بوشهر در حاشيه اين سمينار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سمينار «خلق شگفت انگيزترين سال زندگى در سال ١٣٩٥ و تكنيك هاى ثروت آفرينى» عصر سه‌شنبه با تدريس استاد آزمنديان در سالن شهيد آوينى بوشهر برگزار شد.

مصطفى شهبازى گفت: در اين سمينار ٥٠٠ نفر از شهروندان بوشهر و اقشار مختلف از جمله كاركنان ادارات و سازمان‌ها، دانشجويان، اصناف و عموم مردم حضور داشتند.

وى در رابطه با دليل گنجاندن اين سمينار در برنامه هاى هفته نكوداشت بوشهر بیان کرد: دكتر آزمنديان يكى از اساتيد برجسته برگزارى كلاس هاى آموزش موفقيت است كه ١٨ سال سابقه برگزارى سمينارهاى رسمى در ايران و كشورهاى جهان را دارد.

مجرى برنامه هاى هفته نكوداشت بوشهر با اشاره به اينكه سمينارهاى دكتر آزمنديان هميشه با استقبال جمعيت سه تا چهار هزار نفرى شهروندان مواجه مى شود ابراز داشت: مردم ايشان را خيلى دوست دارند چون وى مفاهيم و نكات بسيار آموزنده اى را تدريس مى كند.

شهبازى بيان كرد: دكتر آزمنديان بنيانگذار تكنولوژى فكر در ايران است و كتاب‌هاى وى به زبان‌هاى مختلفى از جمله انگليسى، عربى و چينى ترجمه شده است.

وى با اشاره به اينكه استاد آزمنديان سخنران بين‌المللى است افزود: او تا كنون در كشورهاى عربى، اروپايى و آمريكايى سمينار برگزار كرده است.

شهبازى تاكيد كرد: با توجه به تجربيات ارزنده اى كه آزمنديان در اختيار مردم قرار مى دهد، وى را در اين مناسبت به بوشهر دعوت كرديم.

مجرى برنامه هاى هفته نكوداشت بوشهر اضافه كرد: اين سمينار از قبل اطلاع رسانى شده بود و با حمايت شوراى اسلامى شهر بوشهر، بليط سمينار با ٥٠ درصد تخفيف در اختيار شهروندان قرار گرفت كه مردم از اين موضوع بسيار رضايتمند بوده و از آن استقبال كردند چرا كه مردم متوجه شدند شوراى اسلامى شهر بوشهر به زندگى شهروندان و آينده پژوهى در آحاد جامعه توجه ويژه دارد.