رئیس جمهور اوکراین به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «پترو پروشنکو»، رئیس جمهور اوکراین برای انجام دیداری رسمی و دو روزه فردا وارد ترکیه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «پروشنکو» در ترکیه با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور و «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه دیدار خواهد کرد.

این دیدار پنجمین ملاقات استراتژیک سران دو کشور محسوب می شود. رئیس جمهوری اوکراین همچنین قرار است در این سفر با هیاتی تجاری از ترکیه نیز دیدار کند.

پیش از این، «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه در ۱۵ فوریه به اوکراین رفته و با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کرده بود.