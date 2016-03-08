  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۳۲

رئیس جمهور اوکراین به ترکیه می رود

رئیس جمهور اوکراین به ترکیه می رود

«پترو پوروشنکو»، به منظور دیداری دو روزه، فردا عازم ترکیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «پترو پروشنکو»، رئیس جمهور اوکراین برای انجام دیداری رسمی و دو روزه فردا وارد ترکیه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «پروشنکو» در ترکیه با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور و «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه دیدار خواهد کرد.

این دیدار پنجمین ملاقات استراتژیک سران دو کشور محسوب می شود. رئیس جمهوری اوکراین همچنین قرار است در این سفر با هیاتی تجاری از ترکیه نیز دیدار کند.

پیش از این، «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه در ۱۵ فوریه به اوکراین رفته و با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کرده بود.

 

کد مطلب 3576275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها