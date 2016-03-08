به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی گفت: سیاست دادستانی در پرونده‌های بزرگ استرداد وجوه بیت المال است.

وی از صدور کیفرخواست برای ۲۲ نفر از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان خبر داد و گفت: به زودی پرونده این افراد به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران در خصوص اینکه آیا احتمال تغییر حکم اعدام بابک زنجانی وجود دارد یا خیر و اینکه تا چه اندازه وعده وی محقق شده است، گفت: هفته قبل اعلام کردم که تا هفته پیش پولی و ارزی واریز نشده و اتقاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد: یک هفته بعد از بازداشت بابک زنجانی همان اوایل اعلام کردیم که اگر وی پولها را بازگرداند در مجازاتش می توانیم کمک بیشتری کنیم، وی دو سال مقاومت کرد و کمکی نکرد و وکالتی داد و دادگاه به این نتیجه رسید که وی پولی پرداخت نکرده است، بنابراین حکم داد و این حکم در دیوان عالی کشور است.

دادستان تهران ادامه داد: حالا منتظریم که وکلای محکوم اعتراض کنند تا ان شالله مراحل قانونی این حکم طی شود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایتی از قاضی پور (نماینده مجلس) به دادسرای تهران ارسال شده یا خیر گفت: تا الان در جریان واصل شدن شکایتی از این نماینده مجلس به دادستانی تهران نیستیم.

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشمی درخواست مرخصی نوروزی از دادستانی ارائه کرده است، گفت: هنوز درخواستی برای مرخصی مهدی هاشمی در نوروز ندیده‌ام.

وی در پاسخ به سواالی در ارتباط با اینکه ۲۷ هزار پرونده در اجرای احکام کاهش پیدا کرده است، گفت: این آمار مربوط به سه سال است. ورود و خروج مانده را که مقایسه کرده‌ایم ۲۷ هزار پرونده کاهش پیدا کرده که تعداد زندانیان ۱۷ هزار نفر تا پایان بهمن ماه است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: هر سال ۱۰ درصد پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است که این کار بزرگی است.

وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای کسی قائل نیستیم از دستگیری یکی دیگر از متهمان دکل نفتی در چند روز گذشته خبر داد و گفت: این پرونده پیشرفت‌های خوبی داشته است.