۱۳ تخت آی سی یو در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح ۱۳تخت ویژه آی سی یو، صبح چهارشنبه با حضور مجازی سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی کابینه یازدهم از طریق ویدئو کنفرانس و تنی چند از مسئولان شهرستانی و استانی همزمان با افتتاح یک هزار و ۷۱۴تخت آی سی یو در ۱۳۷شهر و ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز برگزار شد.

این تخت های آی سی یو همزمان با سفر وزیر بهداشت به بیرجند، از طریق ویدئو کنفرانس و با هدف ارتقاء سیستم مراقبت های ویژه، رفع مطالبه عمومی در حوزه درمان، رفع آشفتگی ناشی از اشغال تخت های بستری آی سی یو، جبران نقیصه کمبود این قبیل تخت ها در برخی مراکز درمانی و کمک به هموطنان در شرایط بحرانی، افتتاح شدند.

مراقبت های ویژه حساس ترین بخش درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در خلال این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت تخت های آی سی یو در مراکز درمانی، گفت: تخت های مراقبت ویژه در تمامی کشورها و در تمامی مقاطع زمانی از حساس ترین و استراتژیک ترین ظرفیت های خدمات درمان بستر محسوب می شود لذا با توجه به وضعیت مخاطرات محیطی و افزایش حوادث و سوانح ترافیکی نیاز به ایجاد این نوع از تخت های درمانی بطور روز افزون در حال افزایش است.

سید عباس موسوی افزود: ضریب اشغال تخت های ویژه به گونه ای است که در شهر تهران۱۰۰ درصد و در سایر استان ها بطور متوسط ۹۰درصد است که در شاهرود اين عدد به ۹۷ درصد مي رسد که باید گفت بدین لحاظ کمبود شدید تخت های مراقبت ویژه در کشور، از دیرباز محسوس بوده است.

وی درباره کارکردهای این تجهیزات هم بیان داشت: ابزار اصلی مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ها، تخت های آی سی یو است، وقتی ضریب اشغال این تخت‌ها در بیمارستان‌های دولتی ۱۰۰درصد است به این معناست که بسیاری از بیماران امکان بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه را پیدا نمی‌کنند یا به‌ عنوان مثال اگر قرار باشد یک بیمار با نارسایی قلبی هفت تا ۱۰روز در بیمارستان تحت مراقبت باشد، برخی مواقع به دلیل نبود امکانات، طی دو تا سه روز ار بیمارستان مرخص می‌شود و این اهمیت تخت های آی سی یو را می رساند.

۱۳تخت جدید مراقبت ویژه فرصتی طلایی برای شاهرود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره اهداف بهره گیری از تخت های مراقبت ویژه، گفت: هدف از تشکیل بخش مراقبت‌های ویژه در واقع ایجاد شرایطی است که بیمار توسط پرسنل آموزش دیده به‌طور اختصاصی و به صورت مداوم تحت نظارت دقیق و کنترل دائم علائم حیاتی مانند فشارخون، تنفس، ضربان قلب، بررسی تمام آزمایشات، بررسی سطح هوشیاری بيمار، كنترل و تنظيم دستگاه های متصل به بیمار است.

موسوی ضمن اشاره به افتتاح همزمان طرح تخت های آی سی یو در کشور با حضور مجازی وزیر بهداشت، بیان داشت: در همین راستا امروز خدمتی دیگر در برنامه تحول نظام سلامت افتتاح ۱۳ تخت جديد آی سی یو در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود همزمان با افتتاح یک هزار و ۷۱۴ تخت در ۵۰ دانشگاه و ۱۳۷ شهر در سراسر كشور به نیازمندان این خدمات ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت های صورت گرفته از سوی دولت و تلاش‌های مجدانه وزارت بهداشت و دانشگاه های تابعه اين رخداد خجسته حلقه ای ديگر از زنجيره درمان را تكميل خواهد كرد هر چند که بی تردید مردم ایران لیاقت بیش از آن را دارند.

ضریب اشغال تخت های آی سی یو کاهش می یابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین گفت: با توجه به رشد افزایش سن سالمندی، آلودگی کلان شهرها، تغییر سبک بیماری ها از واگیر به غیرواگیر نظیر سرطان ها و بیماری های قلبی، افزایش میزان سوانح و تصادفات جاده ای و ترافیکی و دیگر موارد نیازهای مهم تری را به ویژه در حوزه مراقبت های ویژه برآورده سازد.

موسوی بیان کرد: تخت‌های مراقبت ویژه در تمام کشورها از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین ظرفیت‌های درمان بستر محسوب می‌شوند و بخش مراقبت ویژه، بالاترین سطح مراقبت‌هاي پزشکی و پرستاری را به بیماران ارائه می دهد و این بخش‌ها مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی بوده و کادر درمانی آن‌ نیز از بین ماهرترین افراد انتخاب می‌شوند.

وی درباره مزیت های این تخت ها نیز گفت: تخت های مراقبت ویژه آشفتگی ناشی از ضریب اشغال ۱۰۰ درصدی این تخت‌ها در بیمارستان‌ها را جبران می کند.