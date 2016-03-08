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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۴۵

کاخ سفید: آزمایش های موشکی ایران ارتباطی به برجام ندارد

کاخ سفید: آزمایش های موشکی ایران ارتباطی به برجام ندارد

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آزمایش های موشکی ایران به طور جداگانه از توافق هسته ای بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که آزمایش های موشکی ایران هیچ ارتباطی به بحث توافق هسته ای با این کشور ندارد.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: با توجه به خبرهای منتشر شده در رسانه های آمریکایی باید گفت: آزمایش های موشکی به طور جداگانه از بحث توافق هسته ای بررسی خواهد شد.

رسانه های آمریکایی وابسته به احزاب جمهوری خواه خواستار رسیدگی به آزمایش موشکی ایران و لغو توافق هسته ای با ایران شده بودند. ارنست گفت: از نظر دولت اوباما این بحث کاملاً جدا از هم قرار دارند و به طور جداگانه هم بررسی می شوند.

وی همچنین اذعان کرد که آزمایش های اخیر موشک بالستیک توسط ایران هیچ خللی به روند اجرای توافق هسته ای وارد نخواهد کرد.

کد مطلب 3576294

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