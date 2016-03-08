رصدخانه نجوم دانش آموزی شهرستان دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رستمیان شامگاه عصر شنبه در خلال آئین افتتاح رصدخانه نجوم دانش آموزی دامغان، با حضور تنی چند از مسئولان شهرستانی، ضمن تاکید بر اینکه این رصدخانه در سال۸۷ توسط خیر مدرسه ساز آغاز و پس از هفت سال در نهایت افتتاح شد، ابراز داشت: این رصدخانه به بخش هایی مانند اتاق نجوم، رصدخانه، سه دستگاه تلسکوپ، اتاق فرمان، سالن آموزشی و توجیهی دانش آموزان، لوازم جانبی و یارانه مجهز است.

وی همچنین با بیان اینکه دانش آموزان دامغانی می توانند با هماهنگی مدیران با مرکز ارتباط گرفته و ضمن عضویت در این رصدخانه از امکانات آن بهره مند شوند، ادامه داد: ساخت این رصدخانه ظرفیت بسیار خوبی را در اختیار دانش آموزان دامغانی قرار می دهد.

۳ مرکز نجوم در دامغان فعال است

عضو انجمن نجوم شهرستان دامغان با بیان اینکه گنبد رصدخانه دانش آموزی دامغان به صورت گردان و با قطر پنج متر ساخته شده است، گفت: وجود سه تلسکوپ با قطر هشت اینچ برای استفاده انجمن های علمی، دانش آموزان سه دوره تحصیلی، گروه های آموزشی فیزیک و اعضای انجمن نجوم شهرستان از جمله قابلیت های این رصدخانه است.

محمود کاتبی درباره نحوه ساخت این رصدخانه نیز توضیح داد: این مرکز موسوم به «خاور» با مشارکت ۸۰ درصد خیر مدرسه ساز و همکاری اداره آموزش و پرورش دامغان و دفتر تکنولوژی کشور به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: در دامغان سه مرکز نجوم در حال فعالیت هستند که در پژوهشسرای این شهر اتاق تاریک قرار دارد که قابلیت دارد تا نجوم گران بتوانند رصدهای شبانه را در روز انجام دهند.