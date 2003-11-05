رضايي مي تواند پس از ديدار در ليگ به جام ياريگين برود

اكبر فلاح سرمربي تيم كشتي سايپا تهران در گفت و گو با خبرنگار " مهر " درمورد وضعيت اعزام رضايي به جام ياريگين و مخالفت باشگاه سايپا با اين حضور گفت : ما به حضور رضايي در ديدار حساس خود با راه آهن خراسان نياز داريم و با هماهنگي هاي انجام شده با فدراسيون كشتي رضايي مي تواند بلافاصله پس از مسابقه با راه آهن خراسان به تهران بازگشته و به روسيه اعزام شود.

قهرمان سابق كشتي آزاد جهان در مورد ديدار حساس تيم خود با راه آهن خراسان گفت : تيم سايپا با تمام نفرات اصلي خود در ديدار با تيم راه آهن حاضر مي شود و از تمام توان براي انجام ديدارهايي جذاب و ديدني استفاده خواهد كرد.

فلاح نتيجه ديدار دو تيم راه آهن خراسان و سايپا تهران در چارچوب ليگ برتر كشتي را دشوار دانست و گفت : احتمال پيروزي هريك از اين دو تيم 50 درصد است اما با توجه به شناخت از تيم راه آهن و توانمنديهاي خود اميدواريم كه پيروز اين ميدان باشيم.

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