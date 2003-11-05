اكبر فلاح سرمربي تيم كشتي سايپا تهران در گفت و گو با خبرنگار " مهر " درمورد وضعيت اعزام رضايي به جام ياريگين و مخالفت باشگاه سايپا با اين حضور گفت : ما به حضور رضايي در ديدار حساس خود با راه آهن خراسان نياز داريم و با هماهنگي هاي انجام شده با فدراسيون كشتي رضايي مي تواند بلافاصله پس از مسابقه با راه آهن خراسان به تهران بازگشته و به روسيه اعزام شود.
قهرمان سابق كشتي آزاد جهان در مورد ديدار حساس تيم خود با راه آهن خراسان گفت : تيم سايپا با تمام نفرات اصلي خود در ديدار با تيم راه آهن حاضر مي شود و از تمام توان براي انجام ديدارهايي جذاب و ديدني استفاده خواهد كرد.
فلاح نتيجه ديدار دو تيم راه آهن خراسان و سايپا تهران در چارچوب ليگ برتر كشتي را دشوار دانست و گفت : احتمال پيروزي هريك از اين دو تيم 50 درصد است اما با توجه به شناخت از تيم راه آهن و توانمنديهاي خود اميدواريم كه پيروز اين ميدان باشيم.
اكبر فلاح سرمربي تيم كشتي سايپا تهران در گفت و گو با " مهر " :
رضايي مي تواند پس از ديدار در ليگ به جام ياريگين برود
عليرضا رضايي پس از حضور در ديدار دو تيم سايپا با راه آهن خراسان مي تواند به جام ياريگين روسيه اعزام شود.
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