۸۰ اکیپ پلیس راه در زنجان طی ایام نوروز خدمات رسانی خواهند کرد

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طرح نوروزی سال ۹۵ پلیس راه استان زنجان از ۲۵ اسفند ماه سال ۹۴ شروع می شود و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، اظهار کرد: در اجرای طرح نوروزی پلیس راه دستگاه های اجرایی اورژانس، مدیریت بحران، هلال احمر،سازمان حمل و نقل و پایانه ها و راهداری همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی بیش از ۸۰ اکیپ پلیس راه در زنجان در آماده باش خواهند بود.

شیر محمدی تاکید کرد: امسال برای جلوگیری از وقوع حوادث تلخ برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و با آغاز طرح‌های نوروزی همراه با اجرای مانور، قرارگاه‌های نوروزی در استان زنجان تشکیل شده و در محل ها مستقر می‌شوند.

وی افزود: در این راستا بیش از ۲۰۰ نفر از نیروی پلیس راه نظارت محسوس و نامحسوس از جاده های استان را در ایام نوروز بر عهده دارند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، برکنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیس راه از ناوگان های مسافربری هم تاکید کرد و گفت: پلیس راه در این میان تست سلامت رانندگان را در دستور کاری خود دارد و با متخلفان برخورد جدی می کند.

شیر محمدی تاکید کرد: پلیس راه با رانندگانی که از قوانین تخلف و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید کرده و خودروی آنها متوقف می شود.

وی همچنین از رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده اند خواست تا نسبت به این امر توجه جدی داشته باشند و تصریح کرد: شهروندان زنجانی در ایام نوروز به هنگام تردد در محور‌ها با رعایت قوانین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه سلامتی خود و دیگران را تضمین کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تعداد اکیپ ها و خودروهای نامحسوس پلیس راه از جاده های استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

شیر محمدی افزود: پلیس راه در ایام نوروز اکیپ های خود را در گردنه ها هم مستقر می کند.