"كتاب ذهن به مثابه ماشين" از سوي انتشارات اكسفورد منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه اكسفورد ، اين كتاب كه با محوريت بحث تاريخي در زمينه علوم شناختي پيش مي رود مهمترين تحولات اين نحله فلسفي – علمي را در قرن بيستم بررسي مي كند.

در اين راستا هم بر مقوله هوش مصنوعي تأكيد مي شود و هم بحثهاي فلسفي كه در اين زمينه وجود دارند بسط مي يابند.

عناوين پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند: انسان به مثابه ماشين، تركيب علوم شناختي، ظهور روانشناسي رايانه اي، ارتباط گرايي ؛ ظهور و تجلي، از عصب شناسي تا عصب شناسي رايانه اي.