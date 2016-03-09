حشمت‌الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام به‌عنوان یکی از مناطق مهم نفت و گاز در کشور به شمار می‌رود که هم‌اکنون واحدهای بزرگی نظیر پتروشیمی و پالایشگاه در این استان مشغول به فعالیت است.

وی بیان داشت: برای توسعه صنعتی استان ایلام طرح‌های بزرگ صنعتی دیگر در بخش‌های مختلف در حال پیگیری است که قطعاً آینده‌ای بسیار درخشان در انتظار استان قرارگرفته است.

عسگری با اشاره به اینکه علاوه برجذب سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک اولویت اساسی در رأس برنامه‌های مسئولان، حل مشکلات واحدهای تولید نیز در دستور کار قرارگرفته است، گفت: درمجموع حدود ۱۴۰ واحد تولیدی مشکل‌دار در سطح استان وجود دارد که تمامی این واحدها دارای مشکلات مختلف ازجمله کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی و..است.

وی تصریح کرد: از ۱۰۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی استان حدود ۹۰ درصد مربوط به مشکلات بانکی و مابقی مربوط به تعویض وثیقه، استمهال وام، تقسیط مجدد، مالیات و تأمین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۱ فقره جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شده که حاصل این جلسات ۱۷۲ مصوبه بوده است، اضافه کرد: از کل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در طی سالجاری، بیش از ۱۱۵ فقره اجرایی شده و تعداد ۵۷ مورد نیز در دست اجرا است.

عسگری اظهار داشت: با توجه به مرز مهران در استان ایلام، قطعاً راه‌اندازی واحدهای تولید در استان از توجیه اقتصادی خوبی برخوردار است که البته مسئولان استان نیز با شرایط لازم را حضور سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: استان ایلام قابلیت‌های زیادی را برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار دارد که نیازمند توجه مدیران دستگاه‌ها و تعامل آن‌ها با بخش خصوصی است.