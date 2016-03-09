وقوع درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریست ها در «بن قردان» تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت کشور تونس از کشته شدن پنج تروریست در منطقه «بنیری» در اطراف شهر «بن قردان» و ضبط سه اسلحه کلاشینکوف که در اختیار تروریست ها بود خبر داد.

وزارت کشور تونس اعلام کرد که نیروهای امنیتی و نظامی توانستند پنج تروریست را در منطقه «بنیری» در اطراف شهر بن قردان به هلاکت برسانند. در این درگیری تلفاتی به نیروهای امنیتی و نظامی وارد نشد.

نیروهای امنیتی تونس یک منزل را در منطقه «بنیری» که تروریست ها در آن موضع گرفته بودند محاصره کردند. این منطقه در پنج کیلومتری شهر بن قردان واقع است.

لازم به ذکر است که در پی حمله تروریستی روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی و مراکز امنیتی در بن قردان، نیروهای امنیتی تونس به شکل گسترده ای در این شهر مستقر شده و مقررات منع آمدوشد از ساعت ۷ شب تا ۵ صبح به اجرا درآمده است.

در همین حال «حبیب الصید» نخست وزیر تونس اظهار داشت که در بازجویی از هفت تروریستی که روز دوشنبه در پی حمله تروریستی در بن قردان دستگیر شدند اطلاعات بسیار مهمی از جمله کشف یک کامیون حامل سلاح های پیشرفته و ۳ انبار سلاح و تجهیزات بدست آمده است.