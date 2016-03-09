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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۴:۵۰

نتایج پژوهش ها نشان می دهد؛

مضرات پرتودرمانی برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات

مضرات پرتودرمانی برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات

بررسی های جدید محققان نشان می دهد پرتودرمانی در سرطان پروستات مردان را در معرض خطر ابتلا به سرطان های دیگر قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجزیه و تحلیل ۲۱ مطالعه قبلی توسط محققان دانشگاه تورنتو آشکار ساخت که بیماران مبتلا به سرطان پروستات که تحت درمان با پرتودرمانی قرار گرفته بودند، در مقایسه با سایر بیماران بیشتر در معرض ابتلا به سرطان های دیگری همچون سرطان مثانه، روده و مقعد قرار دارند.

اگرچه محققان در ادامه عنوان می کنند که نرخ ابتلا به دومین سرطان، بخصوص در مقایسه با سایر مشکلاتی نظیر بی اختیاری ادراری، در ارتباط با نحوه درمان سرطان پروستات، بسیار پایین است.

همچنین هیچ افزایش خطری در مورد ابتلا به سرطان های خون یا ریه در این گروه از بیماران مشاهده نشد.

کد مطلب 3576356
حبیب احسنی پور

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