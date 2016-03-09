مضرات پرتودرمانی برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات

به گزارش خبرنگار مهر، تجزیه و تحلیل ۲۱ مطالعه قبلی توسط محققان دانشگاه تورنتو آشکار ساخت که بیماران مبتلا به سرطان پروستات که تحت درمان با پرتودرمانی قرار گرفته بودند، در مقایسه با سایر بیماران بیشتر در معرض ابتلا به سرطان های دیگری همچون سرطان مثانه، روده و مقعد قرار دارند.

اگرچه محققان در ادامه عنوان می کنند که نرخ ابتلا به دومین سرطان، بخصوص در مقایسه با سایر مشکلاتی نظیر بی اختیاری ادراری، در ارتباط با نحوه درمان سرطان پروستات، بسیار پایین است.

همچنین هیچ افزایش خطری در مورد ابتلا به سرطان های خون یا ریه در این گروه از بیماران مشاهده نشد.