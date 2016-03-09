وقوع بیش از۳۶هزار نزاع در ۱۱ماهه گذشته/کاهش آستانه تحمل مردم

سردار محسن خانچرلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در سال جاری، ۳۶ هزار و ۷۰۰ درگیری و نزاع فردی در غرب استان تهران حادث شده که چنین آماری موید کاهش آستانه تحمل مردم در شش شهرستان غرب استان تهران است.

فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود:عوامل مختلفی در نزاع ها و درگیری های فردی دخیل هستند و مجموعه انتظامی تلاش می کند در مناطقی که احتمال درگیری بیش از نقاط دیگر احساس می شود، حضور پر رنگ تری را ایفا کند.

خانچرلی گفت:بخش قابل توجهی از نزاع های فردی در محل های استقرار تاکسی ها و بر سر مواردی همچون سوار کردن مسافر و...بروز پیدا می کند.

فرماندهی انتظامی غرب استان تهران عنوان کرد:در مناطقی که تردد و جمعیت با تراکم و انبوه هر چه بیشتری همراه است، نیروهای ویژه ای آموزش دیده اند که با حضور خود احتمال درگیری، ضرب و جرح و حتی قتل را کاهش می دهند.

وی افزود:معاونت اجتماعی نیز در حوزه آموزش های همگانی اقداماتی را عملیاتی کرده که در آینده نیز این امر استمرار خواهد داشت.

سردار خانچرلی گفت:بطور میانگین در طول ماه بیش از سه هزار و ۳۰۰ درگیری در حوزه شش شهرستان غربی استان تهران حادث می شود و از نظر ما باید با کارشناسی هر چه بیشتر و بهره مندی از نظریات و ایده های متخصصان امر، مطالعات و بررسی های هر چه بیشتری در این حوزه انجام شود.

فرماندهی انتظامی غرب استان تهران یادآور شد:تلاش می کنیم در سال ۹۵ با تشکیل اتاق فکر متشکل از اساتید دانشگاه، موضوع درگیری ها ونزاع های خیابانی به نحو دقیق تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.