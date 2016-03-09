عدم مدیریت مصرف آب باعث افت فشار در برخی مناطق شهری می شود

علیرضا کارگری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال اظهار داشت: در روزهای پایانی سال و به دلیل انجام سنت خانه تکانی، میزان مصرف آب افزایش پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال و ایام نوروز از سوی مردم به صورت جدی مدیریت شود.

وی ادامه داد: اگر میزان مصرف آب مدیریت نشده و مردم صرفه جویی در مصرف این ماده حیاتی را مورد توجه قرار ندهند، با افت فشار در برخی از مناطق روبرو خواهیم شد.

کارگری با اشاره به تلاش مأموران و کارکنان آبفای جنوب شرق استان تهران اضافه کرد: کارکنان آبفای جنوب شرق استان تهران در روزهای پایانی سال و با توجه به افزایش میزان مصرف آب، از تمامی ظرفیت و توانمندی خود برای خدمت رسانی به شهروندان استفاده می کنند تا مشکلی در هیچ منطقه شهری به وجود نیاید.

مدیر عامل شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران یادآور شد: تأمین و توزیع آب مورد نیاز مردم در ایام پیک مصرف از جمله رسالت هایی است که کارکنان آبفای جنوب شرق استان تهران با جدیت دنبال می کنند.