  1. استانها
  2. تهران
۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۸

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران:

عدم مدیریت مصرف آب باعث افت فشار در برخی مناطق شهری می شود

عدم مدیریت مصرف آب باعث افت فشار در برخی مناطق شهری می شود

شرق استان تهران-مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران گفت:اگر میزان مصرف آب مدیریت نشده و مردم صرفه جویی در مصرف این ماده حیاتی را مورد توجه قرار ندهند، با افت فشار مواجه خواهیم شد.

علیرضا کارگری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال اظهار داشت: در روزهای پایانی سال و به دلیل انجام سنت خانه تکانی، میزان مصرف آب افزایش پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال و ایام نوروز از سوی مردم به صورت جدی مدیریت شود.

وی ادامه داد: اگر میزان مصرف آب مدیریت نشده و مردم صرفه جویی در مصرف این ماده حیاتی را مورد توجه قرار ندهند، با افت فشار در برخی از مناطق روبرو خواهیم شد.

کارگری با اشاره به تلاش مأموران و کارکنان آبفای جنوب شرق استان تهران اضافه کرد: کارکنان آبفای جنوب شرق استان تهران در روزهای پایانی سال و با توجه به افزایش میزان مصرف آب، از تمامی ظرفیت و توانمندی خود برای خدمت رسانی به شهروندان استفاده می کنند تا مشکلی در هیچ منطقه شهری به وجود نیاید.

مدیر عامل شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران یادآور شد: تأمین و توزیع آب مورد نیاز مردم در ایام پیک مصرف از جمله رسالت هایی است که کارکنان آبفای جنوب شرق استان تهران با جدیت دنبال می کنند.

کد مطلب 3576366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها