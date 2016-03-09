مردم سیستان و بلوچستان لایق بهترین خدمات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاخ پلی کلینیک درمانگاه بعثت نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: باید با نگاه جهادی بهترین خدمات را برای مردم رقم زد.

وی افزود: آماده سازی این مرکز در کمتر از سه ماه به خوبی نشان دهنده اهتمام، همدلی میان بدنه نیروی انتظامی است که چنین ظرفیت خدمت رسانی را برای مردم سیستان و بلوچستان فراهم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور بیان کرد: نگاهمان را در زمینه ارائه خدمت سلامت به جامعه در راستای این دغدغه رهبری معظم انقلاب قرار داده ایم که یک بیمار نباید رنجی غیر از تحمل درد بیماری داشته باشد.

وی افزود: اکنون با تجهیز این مرکز به دنبال توسعه ارائه خدمات نظام سلامت به بدنه نیروی انتظامی و مردمان خوب و مهممان نواز این دیار مرزنشین هستیم.

حضور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان مقتدرانه است

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به دو فرماندهی مرزبانی و نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان گفت: حضور این دو فرماندهی همواره آمیخته با عزت و اقتدار برای ایران اسلامی بوده است.

سردار اشتری با اشاره به فضای حاکم در استان تاکید کرد: وحدت رویه اکنون آثارش را برای فضای روانی سیستان و بلوچستان به خوبی نشان داده است و باید برای رفع خلأها موجود تلاشمان بیشتر شود چرا که مردمان این دیار لایق بهترین خدمات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلی کلینیک تخصصی بعثت زاهدان دارای بخش های بستری سرپائی مردان، زنان، چشم، فیزیوتراپی، قلب، آزمایشگاه تخصصی و دندانپزشکی است که ارائه خدمات نظام سلامت به نیروی های مسلح و مردم این دیار را در دستور کار دارد.