۵ دروازه قدیمی شهر کرمانشاه احیا می شود

سیامک خدیوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احیای دروازه های قدیمی شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: متاسفانه هم اکنون نمونه ای از این دروازه ها برای ما باقی نمانده است.

وی افزود: در گذشته کرمانشاه یک بازار بسیار طولانی داشته که از تیر فروش ها (چوب فروش ها) شروع می شده و به قبر آقا ختم می شده است که خود اینها دو دروازه قدیمی مهم شهر کرمانشاه بودند و کسانی که قصد ورود به کرمانشاه را داشتند از یکی از این دو دروازه وارد شهر می شده اند و به علت بازار و مسقف بودن بازار مسافرینی که از این دو دروازه وارد شهر می شدند در زمستان از برف و باران و در تابستان از تابش آفتاب و گرما در امان بودند.

کارشناس اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از احیای نمادین دروازه تیر فروش ها خبر داد و تصریح کرد: به این منظور ما در این دورازه قدیمی سر دری را طراحی و نصب کرده ایم که افراد، مسافرین و توریستانی که علاقه مند به این موضوع هستند بدانند که این نقطه یکی از دروازه های قدیمی شهر کرمانشاه بوده است.

وی هم چنین از احیای دروازه قدیمی بازار توپخانه (در طویله قشون) فعلی خبر داد و افزود: این منطقه قبلا در طویله قشون نظامی بوده و شاید چندین هزار اسب، استر، ارابه و توپ جنگی در آن بوده است و پهنای این بازار نیز متناسب با تردد ارتشیان و نظامیان آن زمان طراحی شده است.

وجود 2 سند تاریخی برای احیای دروازه های قدیمی شهر کرمانشاه

خدیوی از وجود 2 مستند تاریخی از گزارشاتی که در این مورد وجود دارد برای احیای دروازه های قدیمی شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: یکی از مستندات مربوط به فردی به نام «سرهنگ چریکف روسی» بوده است که در اواسط دوره قاجاریه به ایران سفر کرده و هفت دروازه را برای شهر کرمانشاه توصیف می کند.

وی افزود: مستند دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به فردی به نام «واکینگ هام انگلیسی» است که ایشان نیز در دوره تاریخی نزدیک به دوره تاریخی «چریکف» یعنی اواسط قاجاریه بوده و در یکی از کتابهایش پنج دروازه قدیمی را برای کرمانشاه تعریف کرده است.

این کارشناس اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از تطابق مستندات موجود برای قطعیت محل دروازه های قدیمی کرمانشاه طی کار کارشناسی خبر داد و گفت: با توجه به مستندات دو فرد ذکر شده ما تصمیم به مشخص و احیای نمادین دروازه های قدیمی شهر کرمانشاه گرفتیم تا هم یادگاری از تاریخ کرمانشاه باشد و هم مورد توجه توریستان، محققین و پژوهشگران تاریخی که به کرمانشاه سفر می کنند و یا در مورد کرمانشاه تحقیق می کنند قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این دو مستند، دقیق ترین مستندات موجود در این زمینه است و حتی در یکی از آنها ذکر شده که چریکف آنزمان شهر را نقشه برداری کرده است.

خدیوی یادآور شد: برای احیای این دروازه ما دو مستند فوق را با نقشه های فعلی کرمانشاه تطبیق دادیم و می توانیم محل آنها را مشخص و به صورت نمادین احیا کنیم تا یادگاری برای شهر کرمانشاه باشد.

وی افزود: به دلیل اینکه اغلب این دروازه ها هم اکنون در وسط شهر واقع شده اند به صورت نمادین خواهد بود و ورودی شهر نیست، چرا که شهر کرمانشاه هم اکنون حدود ۳۰ برابر آن زمان یعنی سال های ۱۸۵۰ و حدود آن، که این دروازه ها تعریف شده اند، شده است. اما در گذشته این دروازه ها محل ورود و خروج شهر کرمانشاه بوده است.

براساس مستندات ۵ دروازه قدیمی شهر را احیا می کنیم

این کارشناس اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه هم اکنون پیدا کردن محل ۷ دروازه قدیمی مقداری سخت است و نمی خواهیم کار حدودی انجام دهیم، سعی داریم براساس مستندات ۵ دروازه قدیمی شهر را احیا کنیم تا اگر کسی پیشینه تاریخی از آن خواست بتوانیم به صورت شفاف و دقیق به او ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بنده حدود ۱۵ سال پیش به عنوان یک علاقه مندی در مورد این دروازه ها تحقیق و پژوهش کردم و تاکنون توانسته ام جای ۵ دروازه را پیدا کنم تا احیا کنیم.

خدیوی هدف از احیای دروازه های قدیمی شهر کرمانشاه را، شناساندن بافت های قدیمی و در واقع شهر قدیمی کرمانشاه عنوان کرد.

وی در خصوص اعتبارات هزینه شده برای احیای دو دروازه «تیرفروش ها» و «بازار توپخانه» نیز گفت: هر دو این دروازه ها جزو بازار احیا شدند و اعتبارات آن از محل اعتبارات در نظر گرفته شده برای احیای این بازارها تامین شد و بقیه دروازه ها نیز به شرط تامین اعتبار احیا می شود.

این کارشناس اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: سعی داریم در کنار این دروازه ها تاریخچه ای از آن نیز در قالب لوح، سنگ نوشته و یا کاشیکاری ای در سر در بازارچه ارائه دهیم.

تلاش برای احیای تاریخ کرمانشاه قدیم

وی افزود: سعی ما این است که این دروازه ها تا حد ممکن به اشکال قدیمی این دروازه ها نزدیک باشد و توسط طراحان برجسته ای صورت گیرد، تا علاوه بر اینکه این بازارچه ها یک جاذبه و منظر شهری و گردشگری باشد، یک مستند تاریخی برای پژوهشگران محسوب شود، که البته باید طراحی های در نظر گرفته شده توسط شورای فنی میراث تایید شود.

خدیوی تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای کشورهای دنیا چون ایتالیا، دیوارهای شهری را برداشته اند اما هنوز دروازه های شهرها را حفظ کرده اند اما ما متاسفانه آنها را حفظ نکردیم و در طول تاریخ از بین رفته اند، لذا هیچ تصویری و اثری از آنها باقی نمانده است.

وی احیای تاریخ کرمانشاه قدیم را از مهمترین اهداف این اقدام برشمرد و تصریح کرد: دروازه نجف اشرف، دروازه اصفهان پایین، دروازه اصفهان بالا، دروازه فیض آباد، دروازه قلعه حاجی کریم، دروازه چیا سرخ و دروازه عمر مل دروازه هایی است که چریکف آنها را مشخص کرده است.

این کارشناس اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه افزود: هم چنین «واکینگهام» پنج دروازه «کبیر آقا» که ممکن است همان دروازه قبر آقا بوده باشد، دورازه نجف اشرف، دروازه شریف آباد، دروازه طاقبستان، دروازه اصفهان را مشخص کرده است که سعی ما این است براساس مستندات واکینهام عمل کنیم و حداقل پنج دروازه شهر احیا شود.

وی یادآور شد: چون ما مطمئن بودیم دو دروازه ورودی های بازار است آن را احیا کردیم و سعی داریم مابقی آنها را نیز براساس مستندات موجود احیا کنیم که علاوه بر موارد ذکر شده به زیبایی و منظر شهری شهر کرمانشاه هم بیفزاییم.