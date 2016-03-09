واردات نفت چین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «بلومبرگ»، واردات نفت خام به چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن ۱۹ درصد افزایش پیدا کرد و به ۳۱.۸ میلیون تن رسید که معادل ۸.۰۴ میلیون بشکه در روز است.

در همین حال ،این مقدار واردات به عنوان رکورد برای این کشور محسوب می شود.

مقامات چینی بر این باور هستند کاهش جهانی قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه در ماه ژانویه عاملی برای افزایش اشتها پالایشگاه‌های این کشور به منظور واردات بیشتر نفت به حساب می آید، این در حالی است که صادرات محصولات نفتی چین در ماه فوریه ۲.۹۹ میلیون تن کاهش نشان می دهد.

مقامات چینی می گویند، تصمیم دولت مبنی بر عدم کاهش قیمت سوخت در این کشور موجب شد که فروش محصولات نفتی در داخل چین نسبت به صادرات آن پرسودتر باشد.

همچنین این سیاست تا زمانی که قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه باشد، برای چین دارای منفعت است.