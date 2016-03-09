مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم فوتبال ملوان گفت: ما به محمد احمدزاده نزدیک شده‌ایم. مذاکرات تقریبا نهایی شده و فقط بحث آخر آن یعنی گرفتن رضایتنامه از باشگاه شهرداری اردبیل مانده است.

وی افزود: کار حضور احمدزاده در ملوان ساعتهای آخر خود را طی می‌کند و مسئولان شهرداری قول داده‌اند که تا امروز همه چیز را نهایی کنند. اگر بتوانیم امروز رضایتنامه احمدزاده را بگیریم، وی فردا مقابل استقلال خوزستان روی نیمکت خواهد نشست.

مدیرعامل باشگاه ملوان یادآور شد: قرارداد ما با احمدزاده تا پایان فصل آینده خواهد بود. هدف امسال ما این است که در لیگ بمانیم ولی برای فصل بعد هدف طولانی مدتی را داریم.

رضائیان درباره صحبتهای رئیس دپارتمان داوری مبنی بر اینکه ملوان امسال از اشتباهات داوری بیشتر از هر تیم دیگری متضرر شده است، گفت: ما خودمان این موضوع را می‌دانستیم. حالا که آقای عنایت این حرف را زده‌اند، مظلومیت ما اثبات شد.