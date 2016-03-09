امروز مساجد اولین و آخرین پناه گروندگان به راستی و درستی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی سه شنبه، ۱۸ اسفند در پیامی به مناسبت گرامی داشت سالگرد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را مأمن و پناهگاهِ دهها هزار جوانِ فرهنگ دوست و هنرمند خواند.

جنتی در این پیام، نوشت: مسجد پناهگاه دیرپای تنهایی و بندگی، خانه عشق، خانه دوست! خانه آرامش و باغِ نیایش که اهل زمین در آن آرام می گیرند و در چشمِ آسمانیان، چون ستاره ای پُرنور می درخشند.

وی تصریح کرد: حق داشت پیامبر (ص) اگر خستگیِ سفر را در خانة خدا از جسم و جان می‌زدود. حق داشت علی(ع) اگر بودن در مسجد را بر بهشت خداوند ترجیح می داد؛ که به راستی در مسجد خشنودی پروردگار است و در بهشت، خشنودی آفریده او.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آنجا که خداوند، از مسجد به عنوان خانه خود یاد می کند و آن را پناهگاهِ بندگان خود می نامد، دیگر در فضیلت نهفته در خانه الهی چه سخنی می توان گفت!؟

جنتی همچنین مسجد را مأمنِ عاشقان دلسوخته، اولین و آخرین پناه گروندگان به راستی و درستی! که در ساحت ملکوتی آن حس دل انگیزِ نیاز، بنده عاشق را از عطر و عاطفة پرواز مشحون می کند توصیف کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: مسجد؛ جاری‌ترین یادگارِ پیامبر (ص) و به تعبیر او «مؤمن در مسجد، همانند ماهی در آب است»؛ ماهی، عاشقِ آب است. در آب تنفس می کند و بی آب جان می‌دهد.

وی افزود: مگر نه آن است که دوستدارِ فرهنگ و هنر، عاشق است، پس در جوار مسجد و در حال و هوای ملکوتی آن از خود بی خود می شود و زودتر و سهل‌تر به الهام و شهود هنری دست می‌یابد.

جنتی یادآورشد: نقشِ کانون های فرهنگی هنری مساجد در پرورشِ نیروهای فکری و جوانان متعهد اینجا مشخص می شود.

وی افزود: اینجاست که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در طول ٢٤ سال به برکت همجواری با مسجد، چنان بلند و بالنده و تناور و پربار شده‌اند که بیش از ٢١ هزار کانون را در سایه خویش جای داده و مأمن و پناهگاه دهها هزار جوان فرهنگ دوست و هنرمند شده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: درجِ سالگرد تأسیسِ کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در تقویم رسمی، پاسداشت دیگری است برای این حرکت بزرگ و سازنده فرهنگی افزوده است.

جنتی در خاتمه ضمن تبریک این اتفاق خوش یمن به همه آنان که دل در گروِ فرهنگ و هنر اسلامی دارند و با مسجد و نمار و ذکر و شکر، مأنوس و مألوفند، برای همه کسانی که در طول ٢٤ سال گذشته به اعتلای فرهنگ مسجد اهتمام داشته‌اند توفیقِ روزافزون و خیرِ دنیا و آخرت را مسئلت کرد.