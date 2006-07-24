به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، گزارشات اخير كميسيون اقتصادي مجلس و برخي مقامات بانكي گواه بر كمبود منابع مالي بانك‌ها و مواجه شدن بانك‌ها با اين مشكل است ، به نحوي كه بانك‌ها براي ارائه تسهيلات بانكي به بخش هاي مختلف با كمبود منابع مواجه شده اند.

برخي از مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را باعث كاهش درآمد بانك‌ها و افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات دانسته اند و البته برخي از مديران نيز گسترش طرح ها و پروژه هاي دولت را در راستاي اشتغال‌زايي وغيره را از عوامل كمبود منابع ذكر مي كنند. به همين منظور با برخي از مديران بانك‌هاي دولتي از جمله بانك صادرات ، تجارت و كشاورزي و قائيم مقام بانك سپه گفتگو انجام داده ايم كه در پي مي آيد:

حميد برهاني مدير عامل بانك صادرات با بيان اينكه همواره بين تقاضاي وجوه قابل استقراض و عرضه وجوه قابل استقراض ، نوساناتي وجود دارد، به خبرنگار "مهر" افزود : اين دو وجوه همواره در تعادل كامل به سر نمي برند.

وي افزود : درحال حاضربه دليل شرايط مختلف اقتصادي (دروني و بيروني ) بخش زيادي از تقاضاها براي دريافت تسهيلات به سوي بانكها سرازير شده است.

برهاني يكي ازدلايل اين سرريز دريافت وجوه را وضعيت سيستم مالي كل كشوردانست وتصريح كرد : اين شرايط باعث افزايش تمركزبر روي بانكها مي شود، به عبارت ديگر كشور از نظر سيستم مالي ، بانك محور است ، لذا تقاضاي زيادي براي دريافت تسهيلات وجود دارد.

وي همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را باعث افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات دانست و ادامه داد : برخي از افرادي كه بخشي از نياز هاي مالي خود را از بازارهاي بيروني ( خارج از كشور ) تامين مي كردند ، به دليل شرايط خاصي كه وجود دارد به سوي دريافت تسهيلات از بانكهاي داخلي هجوم آورده اند ، به عبارت ديگر در حال حاضر برخي از بانكهاي خارجي نسبت به ارائه تسهيلات كمتر اقدام مي كنند كه بار مالي اين مسئله بر بانكهاي داخلي وارد شده است .

مدير عامل بانك صادرات سياست ها و برنامه هاي توسعه اي دولت و كشور را نيز باعث افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات دانست و گفت : مجموعه اين عوامل باعث افزايش تقاضا بيش از ميزان عرضه شده است .

وي اضافه كرد : در حال حاضر نيز بانكها در حال مديريت اين مسئله هستند تا به نحوي از عهده نيازهاي جامعه برآيند و با اولويت بندي ، منابع را به جهات اقتصادي سوق دهند كه داراي بيشتري ارزش افزوده براي جامعه باشد.

همچنين داوود زارع اسكندري مدير عامل بانك تجارت نيز با بيان اينكه منابع بانكها هيچگاه پاسخگوي تقاضاي جامعه براي دريافت تسهيلات نبوده است گفت : مديريت منابع و مصارف بانكي بايد منابع بانكها را هدايت كند به نحوي كه بخش هاي اولويت دار از منابع بانكي برخوردار شوند.

وي با اشاره به اينكه كمبود منابع بانكها دلايل متعددي دارد افزود : يكي از اين دلايل كاهش نرخ سود بانكها است اما مهمتر از آن وضعيت سياسي كشور ، تغييرات و وضعيت كلان اقتصادي كشورو نحوه و ميزان سرمايه گذاري ها است .

اسكندري تصريح كرد: با توجه به اين شرايط سعي در اولويت بندي براي تخصيص منابع كرده ايم ، به نحوي كه بخش هاي توليدي و بنگاه هاي زود بازده ، در اولويت براي جذب منابع قرار دارند اما بخش هاي خدمات و بازرگاني از اولويت كمتري برخوردار هستند.

وي با تاكيد بر اينكه سيستم بانكي موظف به اجراي نرخ هاي تعيين شده است افزود : البته سيستم بانكي راهكارهايي براي ايجاد و افزايش درآمد انديشيده است .

مدير عامل بانك تجارت ارائه خدمات جديد سيستم بانكي با نرخ كارمزد جديد را از جمله برنامه هاي بانك تجارت براي افزايش درآمد دانست تصريح كرد: اگر مردم خدمات جديد و مناسب دريافت كنند ، نسبت به پرداخت چنين هزينه هايي نيز اقدام خواهند كرد.

جواد طباطبائي قائم مقام بانك سپه نيز با بيان اينكه با كمبود منابع مواجه نيستيم افزود : حتي پرداخت تسهيلات براي طرح هاي پذيرفته شده ، به موقع صورت گرفته است.

وي با اشاره به اينكه در چارچوب ضوابط دولت و سيستم بانكي نسبت به اجراي برنامه ها و تسهيلات دهي اقدام مي كنيم تصريح كرد : البته در اختصاص تسهيلات ، بانك مركزي درصدي را براي هر بخش مثلا مسكن ، صنعت ، تجارت ، خدمات و غيره تعيين مي كند و سيستم بانكي در اين چارچوب نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي كند.

در همين حال، سيد حسن نوربخش مدير عامل بانك كشاورزي با بيان اينكه بانك كشاورزي با كمبود منابع مواجه است افزود : با وجود اينكه منابع بانك كشاورزي حدود 38 درصد افزايش يافته ، باز هم با كمبود منابع مواجه هستيم كه اين مسئله دلايل متعددي دارد.

وي با اشاره به اينكه دولت و وزارت جهاد كشاورزي رقم توسعه اشتغال و كشاورزي را افزايش داده اند و حركت هاي وسيعي را در اين زمينه ها آغاز كرده اند گفت : ايجاد اشتغال به صورت ضربتي و وسيع و ايجاد پروژه هاي كوچك و اشتغالزا و زود بازده از جمله برنامه هاي دولت است كه بانكها موظف به همكاري با دولت در اين راستا هستند.

نوربخش با اشاره به طرح هاي وزارت جهاد كشاورزي نظير در گندم ، ذرت ، برنج ، افزايش باغداري ، گسترش مكانيزاسيون سيستم كشاورزي از 7 دهم درصد به 3/1 دهم درصد اظهار داشت : اين حركت هاي وسيع نياز به ارائه تسهيلاتي ، حدود دو الي سه برابر تسهيلات بانك كشاورزي دارد.

وي افزايش تقاضا و آغاز چنين حركت هايي را باعث فشار بر سيستم بانكي دانست و ادامه داد : يكي از برنامه هاي بانك براي افزايش درآمد و منابع ، تقاضا از مردم براي قرار دادن منابع خود نزد بانك است .

مدير عامل بانك كشاورزي ارائه راهكار توسط دولت و مجلس به منظور افزايش درآمد سيستم بانكي را نيز درخواست كرد و گفت : دولت و مجلس بايد منابع را به نحوي برنامه ريزي و مديريت كنند كه پاسخگوي نيازها و برنامه هاي دولت باشد.

وي پيشنهاد كرد كه از حساب ذخيره ارزي براي كمك به بانك ها به منظور انجام پروژه ها و برنامه هاي دولت مبالغي اختصاص يابد. نوربخش تنظيم شگردهايي توسط بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را بدين منظور پيشنهاد كرد . وي كاهش نرخ سود تسهيلات را نيز باعث افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات دانست.