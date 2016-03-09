توزیع استانی مالیات برارزش افزوده شهرداری الوند را متضرر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری صبح چهارشنبه در آئین معارفه رئیس اداره مالیاتی محمدیه که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شد اظهار کرد: با توزیع استانی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری الوند از دریافت بخش قابل توجهی از این درآمد پایدار محروم شده است.

وی با بیان اینکه از مهم ترین منابع مالی کشور مالیات است افزود: بی گمان تاثیر مالیات در چرخه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداریهاست.

عسگری تصریح کرد: همه هزینه های خدماتی شرکتهای شهر صنعتی البرز را شهرداری الوند به عنوان سهامدار متقبل می شود، اما توزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده استانی است.

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز با بیان اینکه شهر الوند اولین شهرک صنعتی ایران را با بیش از یک هزار واحد تولیدی و کارخانه در کنار خود جای داده است، بیان کرد: متاسفانه با قوانین موجود نه تنها به سمت تخریب شهرهایی همچون الوند می رویم، بلکه شاهد آلودگی بیش از پیش منطقه و معضلات بوجود آمده توسط شهرکهای صنعتی برای شهرهایی همچون الوند که در کنار صنایع آلاینده قرار دارند، خواهیم بود.

عسگری ادامه داد: پس از تصویب توزیع استانی مالیات بر ارزش افزوده، عدم تخصیص کامل این درآمد بخش قابل توجهی از توانایی شهرداری را در ارائه خدمات شهری متوقف کرده است.

وی افزود: این مبالغ می تواند ضمن ایجاد امکانات شهری برای رفع معضلات بوجود آمده از لحاظ آلایندگی توسط شهر صنعتی البرز، برای شهرهای اطراف هزینه شود.

عسگری اظهار امیدواری کرد که این مسئله با تدبیر مسئولین امر بنحوی مطلوب مرتفع شود تا شهرداریها به عنوان نهاد فرهنگی و اجتماعی بتوانند در عرصه های زیر ساختی موثرتر از گذشته نقش آفرینی کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز در ادامه با اشاره به اینکه هر چه وابستگی کشور به درآمد نفتی کاهش یابد نظام بودجه ای پایدارتری خواهیم داشت، افزود: درآمدهای مالیاتی از مطمئن ترین درآمدهای دولتی است که می تواند نظام بودجه ای قابل برنامه ریزی را پیش بینی کند.

وی ادامه داد: وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود، می بایست در تمامی ابعاد کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را در نظر گرفت.

عسگری اظهار داشت: اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری منابع مورد نیاز صرف شود دوباره به چرخه تولید باز خواهد گشت.

در پایان این جلسه نیز علیپور به عنوان رئیس اداره امور مالیاتی شهر محمدیه معرفی شد.