فیلیپ هاموند با سروزیر ایالت پنجاب پاکستان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس با «شهباز شریف» سروزیر ایالت پنجاب پاکستان در مورد مسائل منطقه و نیز روابط تجاری و اقتصادی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار شهباز شریف گفت: تروریسم یک معضل جهانی است، دوات و ملت و ارتش پاکستان برای مبارزه با تروریسم متحد شده اند. برای فایق آمدن بر بحران انرژی در پاکستان اقدامات موثری در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: روابط اسلام آباد و لندن در سالهای اخیر رشد بیشتری داشته است. دو کشور پاکستان و انگلیس در حوزه آموزش، بهداشت و توسعه مهارتهای شغلی با هم همکاری خوبی دارند.

فیلیپ هاموند گفت: ایالت پنجاب در راه توسعه اقدامات موثری انجام داده است. بودجه در نظر گرفته شده برای ایالت پنجاب پاکستان از سوی انگلیس بخوبی و درست استفاده می شود و من از این امر خرسندم.

لازم به ذکر است فیلیپ هاموند در سفر خود به پاکستان دیروز با مقامات دولت اسلام آباد از جمله «نواز شریف» نخست وزیر، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه و «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان دیدارهای جداگانه ای داشته است. هاموند قبل از سفر به پاکستان به افغانستان نیز سفر کرد و با مقامات دولت افغانستان از جمله «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. هدف هاموند از سفر به افغانستان و پاکستان بررسی اوضاع منطقه و نیز گفتگو در مورد مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان است.

شهباز شریف در ماههای گذشته به انگلیس سفر کرده بود و با مقامات شهر لندن نیز دیدارهایی داشت. وی سعی دارد از تجربیات خط متروی لندن نیز استفاده کند و آنرا در شهر لاهور پاکستان نیز پیاده سازی کند.