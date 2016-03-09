خبرگزاری مهر، گروه استانها – عاطفه قلع ریز: مسکن بیشتر به نام یک کالای گرانبها در نزد عموم شناختهشده اما باوجودی که بخش عمدهای از مردم نیاز اساسی به خرید مسکن دارند و این امر از آمار بالای رهن و اجاره قابل استنباط است، کمتر شاهد رویآوری به خرید خانه هستیم بهطوریکه بازار مسکن در اصفهان در طول سال ۹۴ در رکود کامل به سر برد.
رئیس اتحادیه و مشاوران املاک اصفهان اگرچه اعتقاد دارد خریدوفروش مسکن در اصفهان امسال رونق جزئی داشته است اما در گفتوگو با مهر، بر این نکته هم تأکید دارد که در اصفهان نتوانستیم از حالت رکود که نزدیک به سه سال است بر بازار مسکن رخنه کرده خارج شویم اما سخنان وی در حالی بود که احمد تولی رئیس انبوهسازان مسکن اصفهان در گفتوگو با مهرسال ۹۴ را سراسر با رکود بازار خریدوفروش مسکن و زمین عنوان کرد.
۵۰ درصد ساختوساز مسکن در سال ۹۴ کاهشیافته است
رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، با اشاره به اینکه طی دو تا سه سال گذشته ۵۰ درصد ساختوساز مسکن کاهشیافته است و این امر به دلیل رکود بازار فروش خانه است، اعلام کرد: اگرچه طی چند سال گذشته شاهد ساختوساز مسکن مهر بودیم اما عملاً این ساختوسازها در شهرهای حاشیهای اصفهان صورت گرفته بنابراین تأثیری در رونق اقتصادی استان نداشته است.
وی گفت: باید سالانه بالغبر یکمیلیون و ۴۰۰ هزار مسکن در سطح کشور ساخته شود اما این رقم در کل کشور به سالانه ۴۰۰ هزار خانه رسیده است.
مردم چشمانتظار کاهش قیمت هستند و این تفکر باعث شده که کمتر کسی زیر بار خرید مسکن برود
جهانگیری با اظهار اینکه بارونق بازار مسکن، چند صد شغل میتوان ایجاد کرد و شاهد رونق اقتصادی شهر اصفهان خواهیم بود، ادامه داد: بهمنظور رونق بازار مسکن هرسال سیستم تشویقی برای سرمایهگذاران و انبوهسازان مسکن ایجادشده که طبق مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان برای نخستین بار امسال ۳۵ درصد تخفیف به انبوهسازان مسکن که اقدام به ساختوساز کردند تعلق خواهد گرفت.
عضو كميسيون شهرسازی ،معماری، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: هنوز از وضعیت رکود بازار مسکن خارج نشدیم و لازم است که تیم اقتصادی کشور برنامهریزی کنند.
جهانگیری اعلام کرد: یکی از دلایل رکود بازار مسکن در این سال به دلیل جو روانی که در پی توافقات کشورهای ۵+۱ و رفع تحریمها پیش آمد، بود که به دنبال آن مردم چشمانتظار کاهش قیمت بودند و این تفکر باعث شده که کمتر کسی زیر بار خرید مسکن برود.
وام یکصد میلیونی برای خانهدار کردن مردم و عدم استقبال بانکها
رئیس اتحادیه انبوهسازان مسکن استان اصفهان در این خصوص که چرا برای رفع رکود بازار مسکن تسهیلات و مشوقهای لازم ایجاد نمیشود و باوجودی که خانههای زیادی ساختهشده و خالی است، افزود: چون انبوهسازان مسکن در شرایط تحریم و با هزینه بالا ساختمانسازی کردند و هر واحد برای آنها گران تمامشده نمیتوانند خانهها را باقیمت کمتر به دست مشتریان برسانند. درواقع جای تخفیف برای مشتریان وجود ندارد.
دولت تنها میخواهد در این حوزه سرمایهگذاری کند اما کار عملی برای خانهدار کردن مردم انجام نداده است
احمد تولا با اشاره به اینکه فراهم کردن شرایط متناسب باقدرت خرید مردم برای فروش خانه از وظایف دولت است هرچند این انجمن طرحی پیشنهاد داد که جدی گرفته نشد، اضافه کرد: پیشنهاد ما مبنی بر وام ۱۰۰ میلیون تومانی است که متناسب با نرخ تورم در اختیار مشتری قرار گیرد و یکی از بانکها ترجیحاً بانک مسکن، بازپرداخت آن را برای ما تضمین کند اما هیچ اقدام و استقبالی از سوی بانکها نشده است.
وی بابیان اینکه دولت باید با پرداخت وام با سقف اقساط بالا به مردم قدرت خرید مسکن مردم را افزایش دهد، ادامه داد: این در حالی است که دولت تنها میخواهد در این حوزه سرمایهگذاری کند اما کار عملی برای خانهدار کردن مردم انجام نداده است.
سرمایهگذاران مسکن دست به عصا کار میکنند
تولا بیان داشت: سال ۹۴ سراسر با رکود بازار مسکن و خریدوفروش زمین مواجه بودیم در حوزه مسکن مهر هم تنها در برخی مناطق ازجمله بهارستان و شاهینشهر شاهد رونق بودیم اما در برخی دیگر از شهرها ازجمله فولادشهر یا شهر مجلسی بهطور کامل بازار مسکن قفل بود.
رئیس اتحادیه انبوهسازان مسکن استان اصفهان گفت: امسال انبوهسازان مسکن و سرمایهگذاران در این بخش دستبهعصا پیش میرفتند.
باوجودی که صاحبنظران عرصه مسکن معتقدند که بازار مسکن یک بازار سینوسی دارد و هرچند سال یکبار یک دوره دوساله رکود را میگذراند اما این بار این دوره عمر سهساله و طولانی پیداکرده و اگرچه بسیاری از خانههای ساختهشده خاک میخورد و رکود سنگینی بر فروش خانه حکمفرما است اما مسئولان این حوزه چشم امید به سال ۹۵ بستهاند تا بازار مسکن رونق گرفته و این کالا با همان نرخهای کنونی یا شاید هم گرانتر به دست متقاضی برسد.
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