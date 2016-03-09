سرگذشت «ایرانیان و حضرت معصومه(س)» کتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات آستان قدس رضوی کتاب ایرنیان و حضرت معصومه(س) با هدف آشناسازی آحاد جامعه‌ ایران با برکات حضور حضرت فاطمه‌ معصومه(س) در ایران به زودی وارد بازار کتاب می شود.

این کتاب که به قلم محمدحسین شمسایی نوشته و توسط انتشارات آستان قدس در قطع وزیری کوتاه منتشر می شود، اطلاعات تاریخی، زندگی نامه، سبک و سیره حضرت معصومه را فراروی خواننده قرار می دهد.

از آنجا که حضرت فاطمه‌ معصومه(س) بخش پایانی زندگی خود را در ایران و در میان ایرانیان گذراندند و رابطه‌ متقابلی میان ایشان و مردم ایران برقرار شد، مباحث اصلی این کتاب پیرامون زندگانی حضرت معصومه(س) و رابطه و تأثیر ایشان بر روی ایران و ایرانیان است.

کتاب «ایرانیان و حضرت معصومه(س)» در هشت فصل با نام‌های «زندگی حضرت معصومه(س) در یک نگاه»، «حضرت معصومه(س) و آیین‌های معنوی ایرانیان»، «ساختار حرم حضرت معصومه(س)»، «حضرت معصومه(س) در ادبیات فارسی»، «جایگاه دینی و شخصیت معنوی حضرت معصومه(س)»، «حضرت معصومه(س) و آداب ایرانی»، «مکان‌ها و ساختمان‌های اداری حرم حضرت معصومه(س)» و هم‌چنین «حرم حضرت معصومه(س) و گسترش شهر قم» تدوین و نگاشته شده است.