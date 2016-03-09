پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه ریزی دقیق و اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عرب پور سه شنبه شب در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر این امر که باید بررسی‌های لازم برای شناسایی بیشترین نوع جرائم استان کرمان انجام گیرد، گفت: پس از شناسایی باید برنامه‌ریزی دقیق و موثری را برای کاهش جرائم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بحث‌های شورای پیشگیری از وقوع جرم از مباحث شورای فرهنگ عمومی استان کرمان جدا نیست افزود: شورای فرهنگ عمومی استان کرمان قطعا وظیفه اش فرهنگ سازی است و می تواند با تعامل و همکاری با شورای پیشگیری از وقوع جرم دستاوردهای مطلوب تری را به دست آورد.

حجت الاسلام عرب پور گفت: علت جرائم باید دانسته شود چرا که نمی توان بدون در نظر گرفتن علائم جرم برای آن نسخه پیچید.