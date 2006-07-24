دادگاه محاكمه سران رژيم سابق عراق بدون حضور صدام و تيم دفاع وي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نشست امروز در حالي برگزار شد كه تيم دفاع از جنايات صدام، آن را تحريم كرده بود.

صدام نيز كه روز گذشته به سبب اثرات اعتصاب غذاي 16 روزه راهي بيمارستان شده بود، در نشست امروز شركت نكرد.

درجلسه امروزدرگيري لفظي شديدي ميان برزان تكريتي برادر ناتني صدام و قاضي رئوف رشيدعبدالرحمن رئيس دادگاه محاكمه سران رژيم سابق به وجود آمد تا جايي كه برزان خواستار تعويق جلسه شد، اما با مخالفت قاضي دادگاه روبرو شد.

خليل الدليمي از وكلاي تيم دفاع از جنايات ديكتاتورسابق و همدستانش روز گذشته گفته بود كه اين هيئت در جلسه دوشنبه دادگاه در اعتراض به برآورده نشدن درخواستهايش شركت نخواهد كرد.

وي افزود : موكلان ما(صدام وهمدستانش) نيز درجلسه دوشنبه حاضرنخواهند شد، مگرآنكه به زور آنها را وادار به شركت كنند.

وي به اين نكته اشاره كرد كه صدام همچنان به اعتصاب غذايش ادامه مي دهد؛ به گفته وي، ديكتاتور سابق وارد شانزدهمين روز اعتصاب غذايش شده است.

جعفرالموسوي دادستان دادگاه عالي كيفري ويژه محاكمه صدام وهمدستانش گفته بود كه صدام امروزبه سبب اثرات ناشي از اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شده است و در جلسه فردا نيز شركت نخواهد كرد.

هيئت دفاع ازجنايات صدام، آخرين جلسه محاكمه وي در 10 ژولاي( 19 تير) تحريم كرد و ماه گذشته نيز پس از ترور خميس العبيدي ازاعضاي اين هيئت،خواستار توقف روند محاكمه شد.پيش ازوي نيزدو وكيل ديگر به نامهاي عادل محمد عباس درنوامبر گذشته و سعدون الجنابي در 19 اكتبر كشته شدند.

صدام و همدستانش از 19 اكتبر( 27 مهرماه) سال 2005 تاكنون به اتهام دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 مورد محاكمه و بازجويي قرار مي گيرند كه همچنان ادامه دارد.