به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار «رنه جونز» دبیرکل وزارت خارجه هلند با مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان، راههای توسعه مناسبات دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار مقام هلندی خاطرنشان کرد: زمینه های گسترده ای برای همکاری های دو کشور وجود دارد و ما آماده‌ایم تا در زمینه های مختلف با جمهوری اسلامی ایران همکاری کنیم.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز از توسعه مناسبات دو کشور استقبال و تاکید کرد: با توجه به توافق برجام، هیچ مانعی برای افزایش همکاری ها بویژه در زمینه اقتصادی وجود ندارد. خوشبختانه کشورهای اروپایی عزم جدی برای همکاری با ایران دارند و ایران نیز از روند مثبت توسعه مناسبات استقبال می‌کند.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات منطقه ای به ویژه سوریه و یمن مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است، رنه جونز دبیر کل وزارت خارجه هلند همچنین در طول اقامت خود در جمهوری اسلامی ایران با برخی دیگر از مقامات نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه دیدار کرد.