علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به تأثیر مطلوب برنامههای اطلاعرسانی در کاهش تلفات جادهای افزود: با همت تمامی دستگاههای متولی تلفات تصادفات رانندگی در نیمه اول سال جاری با کاهش مواجه شد.
وی افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته دو محور پارس آباد- سهراهی مشگین شهر و محور اردبیل- سرچم نیازمند ارتقا ایمنی است و در هر دو جاده آمار تصادفات بالا است.
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان از جمله اقدامات این نهاد خدمات رسان برای ارتقا ایمنی جادههای استان را آموزش گروههای مختلف عنوان و تأکید کرد: بر همین اساس ایمنسازی مدارس حاشیه راهها برای ۳۰ مدرسه در سال جاری اجرا شد.
به گفته رحمتی کارشناسان ترافیک با حضور در این مدارس نسبت به اطلاعرسانی دانش آموزان و مربیان اقدام میکنند و علاوه بر این اقلام مختلف اطلاعرسانی حاوی پیامهای اخلاقی و آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
وی در عین حال به آموزش موتورسواران نیز اشاره کرد و افزود: امسال دو هزار کلاه ایمنی و شش هزار کپسول آتش نشانی توزیع شده است.
وی با اشاره به آموزش رانندگان وانتبار برای اولین بار در استان، تصریح کرد: باهدف ارتقا ایمنی تردد وانتبارها و آموزش الزامات و ضرورتها ۶۰۰ نفر آموزش دیدند.
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان با تأکید به تأثیر محسوس فرهنگسازی در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی متذکر شد: برنامههای آموزشی سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
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