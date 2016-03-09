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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

مدیرکل حمل‌ونقل اردبیل با مهر مطرح کرد؛

پیش‌بینی کسب رتبه نخست توسط اردبیل در کاهش تلفات رانندگی

پیش‌بینی کسب رتبه نخست توسط اردبیل در کاهش تلفات رانندگی

اردبیل – مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان اردبیل گفت: با ارتقا ایمنی محورهای مواصلاتی استان پیش‌بینی می‌کنیم امسال اردبیل حائز رتبه نخست کشوری کاهش تلفات رانندگی شود.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به تأثیر مطلوب برنامه‌های اطلاع‌رسانی در کاهش تلفات جاده‌ای افزود: با همت تمامی دستگاه‌های متولی تلفات تصادفات رانندگی در نیمه اول سال جاری با کاهش مواجه شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دو محور پارس آباد- سه‌راهی مشگین شهر و محور اردبیل- سرچم نیازمند ارتقا ایمنی است و در هر دو جاده آمار تصادفات بالا است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان از جمله اقدامات این نهاد خدمات رسان برای ارتقا ایمنی جاده‌های استان را آموزش گروه‌های مختلف عنوان و تأکید کرد: بر همین اساس ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها برای ۳۰ مدرسه در سال جاری اجرا شد.

به گفته رحمتی کارشناسان ترافیک با حضور در این مدارس نسبت به اطلاع‌رسانی دانش آموزان و مربیان اقدام می‌کنند و علاوه بر این اقلام مختلف اطلاع‌رسانی حاوی پیام‌های اخلاقی و آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

وی در عین حال به آموزش موتورسواران نیز اشاره کرد و افزود: امسال دو هزار کلاه ایمنی و شش هزار کپسول آتش نشانی توزیع شده است.

وی با اشاره به آموزش رانندگان وانت‌بار برای اولین بار در استان، تصریح کرد: باهدف ارتقا ایمنی تردد وانت‌بارها و آموزش الزامات و ضرورت‌ها ۶۰۰ نفر آموزش دیدند.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان با تأکید به تأثیر محسوس فرهنگ‌سازی در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی متذکر شد: برنامه‌های آموزشی سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 3576519
محمد میرزایی ناطق

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