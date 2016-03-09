به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب با برتری ۴ بر صفر مقابل هال سیتی به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی انگلستان راه پیدا کرد.

این در حالی است که اولیویه ژیرو که دو بار در این بازی گلزنی کرد در شادی به دنیا آمدن فرزند پسرش بود.

اما نکته حالب توجه در این بازی، همچنان اعتراض جمعی از هواداران آرسنال بود که با پارچهنوشته به استقبال آرسن ونگر آمده بودند که بر روی آن نوشته بود: «آرسن! سپاس به خاطر همه خاطرات اما وقت آن است که خداحافظی کنی.»

آرسنال در این بازی بدبیاری هم داشت. گابریل پائولیستا، پر مرته ساکر و آرون رمزی مصدوم شدند و شاید به بازی با بارسلونا در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا نرسند.