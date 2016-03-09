  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد:

تصادف در دزفول ۲ کشته برجای گذاشت/ ۲ نفر مصدوم شدند

تصادف در دزفول ۲ کشته برجای گذاشت/ ۲ نفر مصدوم شدند

دزفول- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کشته و مصدوم شدن چهار نفر در حادثه تصادف در دزفول خبر داد.

فریدون جعفریان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه یک دستگاه خودروی پارس و پراید در جاده روستای بنوت از توابع بخش چغاميش دزفول با یکدیگر برخورد کردند که چهار کشته و مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک خانم ۴۰ ساله و یک پسر پنج ساله در دم جان خود را ازدست دادند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: دیگر مصدومان این حادثه که یک مرد حدودا ۳۵ ساله با دختر بچه پنج ساله هستند بلافاصله به بیمارستان گنجويان منتقل شدند و اقدامات درمانی آنها انجام گرفت که در حال حاضر اوضاع جسمی آنها خوب است.

جعفریان فر گفت: تا این لحظه دلیل این تصادف از سوی پلیس راهور اعلام نشده است.

کد مطلب 3576528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها