تصادف در دزفول ۲ کشته برجای گذاشت/ ۲ نفر مصدوم شدند

فریدون جعفریان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه یک دستگاه خودروی پارس و پراید در جاده روستای بنوت از توابع بخش چغاميش دزفول با یکدیگر برخورد کردند که چهار کشته و مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک خانم ۴۰ ساله و یک پسر پنج ساله در دم جان خود را ازدست دادند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: دیگر مصدومان این حادثه که یک مرد حدودا ۳۵ ساله با دختر بچه پنج ساله هستند بلافاصله به بیمارستان گنجويان منتقل شدند و اقدامات درمانی آنها انجام گرفت که در حال حاضر اوضاع جسمی آنها خوب است.

جعفریان فر گفت: تا این لحظه دلیل این تصادف از سوی پلیس راهور اعلام نشده است.