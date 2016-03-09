  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

فرهنگ خاورشناسان در سایت پژوهشگاه علوم انسانی بارگذاری شد

فرهنگ خاورشناسان در سایت پژوهشگاه علوم انسانی بارگذاری شد

فرهنگ هشت جلدی خاورشناسان در سایت پژوهشگاه علوم انسانی بارگذاری شده و آمادهٔ بهره‌برداری پژوهشگران و اندیشمندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ هشت جلدی خاورشناسان در سایت پژوهشگاه علوم انسانی بارگذاری شده و آمادهٔ بهره‌برداری پژوهشگران و اندیشمندان است. در این فرهنگ، خاورشناسانی که در حوزه‌های مختلف ادبی، هنری، تاریخی، زبانی، فلسفی، جامعه‌شناسی، ... صاحبِ نظر و اثر بوده‌اند و هستند، به ترتیب با اطلاعات زیر، معرفی شده‌اند:

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37216.JPG


۱- زندگی‌نامه و شرح فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی و اجتماعی و ...؛

۲- معرّفی آثار(کتاب‌ها و مقاله‌ها) به‌همراه ترجمه‌ای از عنوان آثار و اطلاعات کتاب‌شناختی کامل آنها، نیز معرّفی ترجمهٔ چاپ‌شدهٔ آثاری که در ایران ترجمه شده و انتشار یافته‌اند به‌همراه اطلاعات کتاب‌شناختی کامل آنها، همچنین معرّفی نقد آثاری که نقد شده‌اند، ...؛

۳- معرّفی آثاری که دربارهٔ هر خاورشناس نوشته شده است؛

۴- فهرست منابعی که در معرّفی خاورشناس در هر مدخل به آنها رجوع شده است.

تدوین، ترجمه، و آماده‌سازی این اثر ارزشمند که مستلزم وقت و دقّت و تلاش بسیار  همکاران ما در پژوهشکده ادبیات بوده، با استفاده از منابع انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، ایتالیایی، عربی، ... صورت گرفته است.

کد مطلب 3576556
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها