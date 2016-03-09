فرهنگ خاورشناسان در سایت پژوهشگاه علوم انسانی بارگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ هشت جلدی خاورشناسان در سایت پژوهشگاه علوم انسانی بارگذاری شده و آمادهٔ بهره‌برداری پژوهشگران و اندیشمندان است. در این فرهنگ، خاورشناسانی که در حوزه‌های مختلف ادبی، هنری، تاریخی، زبانی، فلسفی، جامعه‌شناسی، ... صاحبِ نظر و اثر بوده‌اند و هستند، به ترتیب با اطلاعات زیر، معرفی شده‌اند:



۱- زندگی‌نامه و شرح فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی و اجتماعی و ...؛



۲- معرّفی آثار(کتاب‌ها و مقاله‌ها) به‌همراه ترجمه‌ای از عنوان آثار و اطلاعات کتاب‌شناختی کامل آنها، نیز معرّفی ترجمهٔ چاپ‌شدهٔ آثاری که در ایران ترجمه شده و انتشار یافته‌اند به‌همراه اطلاعات کتاب‌شناختی کامل آنها، همچنین معرّفی نقد آثاری که نقد شده‌اند، ...؛



۳- معرّفی آثاری که دربارهٔ هر خاورشناس نوشته شده است؛



۴- فهرست منابعی که در معرّفی خاورشناس در هر مدخل به آنها رجوع شده است.



تدوین، ترجمه، و آماده‌سازی این اثر ارزشمند که مستلزم وقت و دقّت و تلاش بسیار همکاران ما در پژوهشکده ادبیات بوده، با استفاده از منابع انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، ایتالیایی، عربی، ... صورت گرفته است.