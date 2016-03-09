برترین های سرود جشنواره «رازستان» معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه «سرو سرود» چهارمین فصل‌واره جشنواره شعر بسیج هنرمندان «رازستان» در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت برگزار شد.

سه فصل‌واره عاشقانه - عارفانه، کودکان - نوجوانان و آئینی از جشنواره شعر رازستان طِی سال ۱۳۹۴ برگزار شده اند و این مراسم نیز به اختتامیه چهارمین فصل واره شعر رازستان با عنوان «سرو سرود» و با محوریت ادبیات پایداری، انقلاب اسلامی، شهید و دفاع مقدس اختصاص دارد.

نیما زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره شعر بسیج هنرمندان بصورت دوسالانه برگزار می شود، گفت: هنرمندان متعهد و ارزشی استان فارس از فصل‌واره سرو سرود استقبال بسیار خوبی داشته اند و اشعار زیادی توسط دبیرخانه رازستان دریافت شده است، آثار برتر هر فصل‌واره در کتاب جشنواره شعر بسیج هنرمندان فارس و آثار برتر جشنواره نیز در کتاب شعر بسیج هنرمندان کشور منتشر خواهند شد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس در این آیین با بیان اینکه برای داوری آثار نیزمکانیزم ویژه ای در نظر داشته ایم، گفت: تیم داوران جشنواره رازستان از میان شاعران انقلابی پیشکسوت و برتر استان فارس انتخاب شده بودند و اشعار نیز بصورت کدگذاری شده و بدون توجه به نام سُراینده مورد بررسی قرار گرفته اند.

نیما زارع ادامه داد: یکی از اهداف مهم جشنواره شعر بسیج تمرکز زدایی و شناسایی استعدادهای جوان این عرصه در سراسر فارس است، در همین فصل‌واره تعداد زیادی از شاعران جوان از شهرستان های فارس حضور دارند و اختتامیه نیز در یکی از شهرستان های استان برگزار شده است.

وی افزود: موضوع بسیاری از اشعار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره پیرامون شهدای مدافع حرم بوده است، هنرمندان انقلابی نقش تعیین کننده ای در پاسداشت ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس بخصوص معرفی شهدا و شهادت بر عهده دارند و وظیفه مهم تر ایشان نیز صدور پیام تنقلاب اسلامی در قالب های هنری به سراسر جهان می باشد.

در این مراسم از عبدالرضا قیصری، شاعر ارزشمند شعر انقلاب ودفاع مقدس تجلیل به عمل آمد و سجاد حیدری از شهرستان قیروکارزین، دانیال بهادرانی از شهرستان جهرم و به طورمشترک اسماعیل علیزاده از شهرستان لامرد و منصور عرفان پور از استهبان به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین خلیل رویینا، علی مرادی و بهبود صادقیان نژاد تقدیر شدگان سرو سرود بودند.