حمايت اروپا از استقرار نيروهاي بين المللي در لبنان / خوش بيني بلر به بهبود اوضاع در روزهاي آتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، توني بلر همچنين امروز با فاجعه توصيف كردن جنگ لبنان، ابراز اطمينان كرد طرحي كه در روزهاي آتي براي پايان دادن به خشونت ها در لبنان اعلام خواهد شد، مؤثر خواهد افتاد.

وي در كنفرانس خبري خود با "نوري المالكي" نخست وزير عراق در لندن اظهار داشت: من از اين كه درگيري هاي افراطي گري در منطقه توسعه و گسترش يابد، بيمناك هستم.

بلر افزود: خصومت ها بايد در دو طرف متوقف شود و اين مسئله فقط در صورتي به وقوع خواهد پيوست كه شما طرحي را براي دستيابي به آن در اختيار داشته باشيد و اين مسئله اي است كه ما در حال حاضر نسبت به آن تلاش مي كنيم و مي توانم به شما اطمينان دهم به زودي همه تلاش هاي ديپلماتيك و سياسي خود را هدايت خواهيم كرد تا اين مسئله در سريع ترين زمان ممكن به وقوع بپيوندد.



نخست وزير انگلستان خاطرنشان كرد: تا زماني كه مشكلات اسرائيل و فلسطينيان هنوز به قوت خود باقي باشد و حمايتي از نيروهاي دموكراتيك در منطقه صورت نگيرد نيروهاي تندرويي مانند حزب الله و حماس پيشرو خواهند بود.

در رويدادي ديگر، "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به وجود اختلاف نظرها درباره اعزام نيروهاي بين المللي به لبنان، حمايت اين اتحاديه را از استقرار نيروهاي حافظ صلح در لبنان اعلام و گفت : وزراي كشورهاي مهم تا چند روز آينده جزييات بيشتري را در اين رابطه ارائه مي دهند.

بنا بر گزارش ها، "خوزه مانوئل باروسو" رئيس كميسيون اتحاديه اروپا نيز حمايت خود را از اعزام نيروهاي حافظ صلح بين المللي اعلام كرده است.

اين اظهارات از سوي مقامات اتحاديه اروپا درحاليست كه جزئيات طرح مورد نظر آنها هنوز اعلام نشده است.

هيات وزيران عربستان سعودي نيز در نشست هفتگي خود به رياست ملك عبدالله پادشاه اين كشور در شهر طائف خواستار افزايش تلاش هاي ديپلماتيك براي برقراري آتش بس فوري در لبنان شد و اين كشور از كشورهاي بزرك جهان نيز خواست به وظايف سياسي و اخلاقي خود براي متوقف كردن حملات رژيم صهيونيستي به مردم لبنان عمل كنند.

مقام هاي عربستان همچنين ضمن حمايت خود از دولت و مردم لبنان خواستار پايان دادن به درگيري هاي اخير شد.

رژيم صهيونيستي در 13 روز گذشته به بهانه آزاد كردن 2 سرباز به گروگان گرفته شده خود از سوي رزمندگان حزب الله حملات گسترده اي را عليه مناطق مختلف لبنان اعم از مسكوني و غير مسكوني به ويژه مناطق غير نظامي تدارك ديده است كه بر اثر آن بخش اعظمي از تاسيسات زيربنايي اين كشور نابود و صدها نفر از غيرنظاميان از جمله تعداد زيادي زن و كودك نيز كشته و مجروح شدند.