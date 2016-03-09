تاریخ پایان اجراهای تئاتر شهر در سال ۹۴ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو و سایه مجموعه تئاتر شهر جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه به اجراهای خود در سال ۹۴ پایان می دهند.

نمایش های «چمدان» به کارگردانی فرهاد آییش در تالار اصلی، «دیوان غربی – شرقی» به کارگردانی محسن حسینی در تالار چهارسو، «کوپن» به کارگردانی سید جواد روشن و «گنجفه» به کارگردانی نوشین تبریزی در تالار سایه جمعه ۲۱ اسفندماه به اجراهای خود پایان می دهند. این در حالی است که نمایش «چمدان» از روز هشتم اسفندماه همچنان در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه است.

آخرین تمرین گروه های نمایشی مستقر در مجموعه تئاتر شهر نیز تا پایان روز چهارشنبه ۲۶ اسفند خواهد بود، ضمن اینکه روز یکشنبه ۲۳ اسفند ماه به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) تمرینی در مجموعه تئاتر شهر برقرار نخواهد بود.