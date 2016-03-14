شعر بنیان تولید موسیقیایی با کیفیت برتر است

نیما زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هنرمندان انقلابی نقش تعیین کننده ای در پاسداشت ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس بخصوص معرفی شهدا و شهادت بر عهده دارند.

ویبا بیان اینکه نسل جوان جامعه امروز از اشعار شاعران جوان و انقلابی استقبال می کنند، گفت: هنرمندان ارزشی در معرفی آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل آینده ساز کشور نقش تاثیرگذاری دارند، علاوه بر اینکه شعر همواره مورد توجه نسل جوان بوده است و پایه و بُنیان تولید آثار موسیقیایی نظیر ترانه و سرود هم هست.

وی با تاکید بر اینکه میزان کیفیت ترانه و سرود با شعر ارتباط مستقیم دارد، گفت: یکی از برنامه های اصلی سازمان بسیج هنرمندان فارس ایجاد ارتباط و هماهنگی بین جشنواره سرود بسیج و جشنواره شعر بسیج برای پیاده سازی یک ساختار قدرتمند با هدف تولید آثار انقلابی و ارزشی با کیفیت مطلوب است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس برگزاری جشنواره های هنری را فرصت مناسبی برای تبادل تجربه میان هنرمندان دانست و افزود: در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی، پیشکسوتان عرصه هنر انقلابی تجربیات خود را در اختیار هنرمندان جوان انقلابی می گذارند، جوانان هنرمند آثار خود را به نمایش گذاشته و سازمان بسیج هنرمندان هم از آثار مطلوب و دارای کیفیت مورد نظر حمایت می کند.