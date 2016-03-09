عباس شیردل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در باجه‌های اطلاع‌رسانی نوروز موجود در سطح شهر اصفهان، هنرمندان مختلف صنایع دستی در این باجه‌ها حضور پیدا کرده و در حین طراحی هنر صنایع دستی به شکل زنده نحوه ساخت صنایع دستی را به مسافران نوروزی نشان می‌دهند.

وی بیان داشت: هدف از انجام این طرح آشنایی مسافران نوروزی به صورت زنده با طرز ساخت و تهیه هنرهای سنتی و صنایع دستی اصفهان است.

نرخ صنایع دستی افزایش نمی یابد

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره به قیمت گذاری صنایع دستی برای ایام نوروز و سیاست های معین در این خصوص تصریح کرد: در ایام نوروز هیچ گونه افزایش قیمتی در صنایع دستی اصفهان نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در صورت نیاز و اگر درخواستی از اتحادیه صنایع دستی باشد، چادرهایی به منظور فروش صنایع دستی در نقاط خاص از جمله باغ فدک که مسافران نوروزی مستقر هستند یا در مناطق پرتردد اصفهان برپا می‌شود، گفت: تاکنون هیچ گونه درخواستی به ما نرسیده و مسافران نوروزی تنها می‌توانند از میدان نقش جهان صنایع دستی خود را تهیه کنند.

زمینه فروش صنایع دستی دیگر استان‌ها در اصفهان فراهم شده است

وی با بیان اینکه مینا، قلم زنی و خاتم سه هنر پرفروش اصفهان در ایام نوروز است، اعلام کرد: فروش صنایع دستی از امروز به صورت ویژه آغاز شده است و تا پایان نوروز نیز ادامه دارد.

شیردل با اظهار اینکه تمام صنایع دستی برچسب قیمت دارد و به طور قطع شاهد هرج و مرج قیمت ها در این حوزه نخواهیم بود، گفت: تمام فروشگاه‌‌های صنایع دستی اصفهان از سوی هنرمندان اصفهانی اداره خواهد شد و هیچ صنایع دستی وارداتی و جنس خارجی در این ایام به فروش نخواهد رسید.

وی با اشاره به دیگر تمهیدات این اتحادیه برای فروش صنایع دستی بومی در اصفهان در ایام نوروز، گفت: در این راستا زمینه فروش صنایع دستی دیگر استان‌ها در اصفهان نیز فراهم شده است.