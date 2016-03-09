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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

سانحه رانندگی در جاده شیراز ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت

سانحه رانندگی در جاده شیراز ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت

شیراز- تصادف ميني بوس و كاميون در محور شيراز - اصفهان ٢٠ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان فارس، ساعتشش و ۴۵ دقیقه صبح امروز چهارشنبه طي تماس با مركز اورژانس ١١٥ گزارشي از يك فقره تصادف در محور شيراز اصفهان داده شد كه تماس هاي مكرر مردمي حاكي از تعداد مصدومين زياد اين خادثه بود.

همزمان شش دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و پس از بررسي وضعيت مصدومين، ١٧ مورد توسط آمبولانس هاي اورژانس ١١٥ به بيمارستان شهيد مطهري مرودشت منتقل و سه مورد نيز در محل پس از اقدامات درماني به صورت سرپايي درمان شدند.

علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 3576608

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