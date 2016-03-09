مدعیان ریاست فدراسیون در کمین یکدیگر/ همه منتظر رئیس و روز شنبه!

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال روز شنبه 22 اسفندماه به پایان خواهد رسید تا مدعیان نشستن روی صندلی ریاست مشخص شوند. این زمان اندگ در شرایطی باقی مانده که هنوز هیچ نامزدی به طور قطعی برای حضور در انتخابات روز 11 اردیبهشت ثبت نام نکرده است.

البته برخی گزینه ها فرم های ثبت نامه را دریافت کرده اند اما زمانی حضورشان قطعی خواهد شد که فرم ثبت نام را تکمیل شده به فدراسیون بازگردانند و رسید دریافت کنند.

با این وجود اما تا این لحظه هیچکس برای ریاست ثبت نام نکرده است. در واقع همه نامزدها در انتظار حرکت دیگران هستند، یکی دو نامزد که مشکلات قانونی از دوره قبل داشته و منتظر بازخوردهای مراجع قانونی هستند، دیگران هم منتظر کفاشیان و وزارت ورزش مانده‌اند.

در واقع ثبت نام‌ها مثل شطرنج شده است، همه منتظر حرکت طرف مقابل مانده‌اند. شاید یکی از مورد توجه ترین افراد در این مورد علی کفاشیان است که خیلی ها منتظرند ببینند او برای ریاست ثبت نام خواهد کرد یا نه. اگر کفاشیان ثبت نام کند اکثر نامزدها فرم ریاست را رها می‌کنند و به دنبال نایب رئیسی و هیات رئیسه خواهند رفت اما اگر کفاشیان نیاید کاندیداهای مستقل وارد رقابت برای ریاست خواهند شد.

به این موارد باید وزارت ورزش را هم اضافه کرد که قطعا در این انتخابات بی نماینده نخواهد بود و یک نفر را هر چند غیررسمی برای حضور در انتخابات حمایت خواهد کرد. به نظر می رسد شنبه روز شلوغ فوتبال خواهد بود و مدعیان فرم های ثبت نام را تحویل خواهند داد.